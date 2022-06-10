Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti’den iki özür

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmasıyla ilgili olarak, “Alevi olması, Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir” dedi. Oral’ın bu sözlerine ilk tepki Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray’dan geldi. Çıray, sosyal medya hesabından “Maksadını aşan bu sözler asla laik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir” tepkisini gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sakarya’da meydanda vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi şiddetle reddediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum” dedi.

OYBİRLİĞİ İLE DİSİPLİNE

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İYİ Parti TBMM Yönetim Kurulu dün Oral’ı TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’na sevk etti.

ORAL DA ÖZÜR DİLEDİ

Halil İbrahim Oral da sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile özür diledi. Oral, mesajında şunları kaydetti:

“Sorulara sosyolojik tespitler yaparak cevap vermiştim. Şahsımın ve partimin Kemal Bey’in kimliğine yönelik asla bir çekincemiz olmadığını vurgulamama rağmen konuşmanın bir kısmı şahsım ve partimin aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır. Aleviler yüce dinimiz İslam’ın ve Türk milletinin özü ve bir parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, bir ilahiyatçı, bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim, olumlu karşılanmıştır.”