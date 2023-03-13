Kılıçdaroğlu’na aday yetkisi

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak netleşmesinin ardından CHP Parti Meclisi (PM), cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazırlık çalışmaları gündemiyle toplandı. PM’de, milletvekili adaylarının merkez yoklaması ile belirlenmesi konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi.

CHP Parti Meclisi’nin verdiği yetkinin, ittifak üyesi partilerden isimlere de listelerinde yer vermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlattığı belirtiliyor. Kulislerde, ittifak üyesi partilerden 30 ya da 40 ismin CHP listelerinden aday gösterilebileceğinden söz ediliyor.

Hafta sonu deprem bölgesine yaptığı ziyarette depremzedeler gibi geceyi çadırda geçiren Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, bölgeye ilişkin izlenimlerini paylaşırken, bölgede daha yapılacak çok iş olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Bölgede özellikle partili büyükşehir belediyelerinin yaptığı çalışmalardan söz eden Kılıçdaroğlu, hem bölge hem de bölgeden ayrılan depremzedeler için gerekli çabanın gösterileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca deprem bölgesinde yaşananların dışında vatandaşların genel olarak büyük sıkıntı içinde olduğunu belirterek, bu konuda yoğun çalışma içinde olunmasınıistediği öğrenildi.

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‘YOL HARİTASI’ EKSİKSİZ

PM toplantısının ardından ise CHP’den, “Millet İttifak’nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları tarafından, 6 Mart 2023 tarihinde imza altına alınan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası’ metni, tüm maddeleri ile eksiksiz şekilde uygulanacaktır” açıklaması yapıldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ, İKİ GÖREV BİRDEN OLMAZ

SEÇİMİ Millet İttifakı’nın kazanması halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmalarına ilişkin tartışma da sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir televizyon yayınında şu değerlendirmeyi yaptı: “İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, Millet İttifakı’ndaki liderler de buna karşıdır. 14 Mayıs’a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. ‘Belediyelerdeki yapılacak işler var’ denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar.”