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Kılıçdaroğlu’na 'aday olma' protestosu… Kürsüdeki CHP liderini eleştiren eylemciye tepki

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 12:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı. Konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Aday olma' tepkisi gösteren bir kişiye, çevredekiler tarafından müdahale edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı.

"BU SALONDA BİNLERCE 'BAY KEMAL' VAR"

Gençleri sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin, bunu yaptığınız andan itibaren dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Tarih, Türkiye'de gençler otoriter bir yönetime demokratik yollarla son verdi diye yazacaktır. Bu tarih sizin tarihiniz olacaktır. Tarihe geçtiğiniz not tüm dünya gençleri tarafından örnek alınacak. Bu salonda binlerce 'Bay Kemal' var, sizlere güveniyorum. Sakın unutmayın, iktidarın değişmesini istiyorsanız sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve tarihe ender bir miras bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu’na aday olma protestosu… Kürsüdeki CHP liderini eleştiren eylemciye tepki

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLMA' TEPKİSİNE MÜDAHALE

Kemal Kılıçdaroğlu konuşma gerçekleştirdiği sırada tribünün arka sıralarda bulunan bir kişiye, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Aday olma' tepkisi üzerine çevredekiler müdahale etti. Tepki sonrasında bu kişinin ağzının kapatıldığı görüldü.

Kılıçdaroğlu’na aday olma protestosu… Kürsüdeki CHP liderini eleştiren eylemciye tepki

GECENİN SONUNDA GÖRÜŞTÜLER

İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu, tepki gösteren genç ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası bir de fotoğraf çekildi. Gencin CHP’li olmadığı, CHP Gençlik Kolları otobüsü ile programa geldiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’na aday olma protestosu… Kürsüdeki CHP liderini eleştiren eylemciye tepki

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#İSTANBUL

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