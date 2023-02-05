Kılıçdaroğlu’na 'aday olma' protestosu… Kürsüdeki CHP liderini eleştiren eylemciye tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Geleceği Kur Festivali'ne katıldı.

"BU SALONDA BİNLERCE 'BAY KEMAL' VAR"

Gençleri sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin, bunu yaptığınız andan itibaren dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Tarih, Türkiye'de gençler otoriter bir yönetime demokratik yollarla son verdi diye yazacaktır. Bu tarih sizin tarihiniz olacaktır. Tarihe geçtiğiniz not tüm dünya gençleri tarafından örnek alınacak. Bu salonda binlerce 'Bay Kemal' var, sizlere güveniyorum. Sakın unutmayın, iktidarın değişmesini istiyorsanız sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve tarihe ender bir miras bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLMA' TEPKİSİNE MÜDAHALE

Kemal Kılıçdaroğlu konuşma gerçekleştirdiği sırada tribünün arka sıralarda bulunan bir kişiye, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Aday olma' tepkisi üzerine çevredekiler müdahale etti. Tepki sonrasında bu kişinin ağzının kapatıldığı görüldü.

GECENİN SONUNDA GÖRÜŞTÜLER

İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu, tepki gösteren genç ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası bir de fotoğraf çekildi. Gencin CHP’li olmadığı, CHP Gençlik Kolları otobüsü ile programa geldiği öğrenildi.