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Kılıçdaroğlu ziyaret etti Baykal seçimde görev istedi

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Deniz Baykal
Kılıçdaroğlu ziyaret etti Baykal seçimde görev istedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşayan eski genel başkan Deniz Baykal’ı önceki akşam evinde ziyaret etti. Baykal, CHP örgütlerinin seçimlere bütün heyecanı, enerjisi ve hırsıyla asılması gerektiğini belirterek, “Ben de bu kampanyanın içinde görev almak istiyorum” dedi.

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ANKARA Beysukent’teki evinde ziyaret ettiği Baykal Ailesi’nin yeni yılını kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Milletvekili Levent Gök eşlik etti. 1.5 saat süren ziyarette Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Baykal’ın kızı Prof.Dr. Aslı Baykal ise bir süre önce CHP yönetimini eleştirerek partiden istifa etmişti.

BORÇ MİRAS BIRAKILDI

Ziyarette, son siyasi gelişmelerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getiren mahkûmiyet kararı ve “terör” soruşturması da değerlendirildi. CHP kaynaklarına göre, siyasetin bilime gereksinim duyduğunu belirterek, CHP’nin yeni vizyon toplantısının önemine vurgu yapan Baykal, üniversitelerin akademik ve mali yönden çökertildiğini, beyin göçü nedeniyle Türkiye’nin önemli bir tahribata uğradığını da söyledi. Baykal, “İktidarın, halkın sırtına yıktığı borcu bir kaynak olarak sunduğu ve geleceğe önemli bir borç mirası bıraktığı” değerlendirmesinde de bulundu.

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YENİ YIL MESAJI: BAY KEMAL’İ BEKLEYİN...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılının son gününde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, “Loading halkım loading... Binlerce sorunun çözümü loading... 2023’ün neden herhangi bir yıl olmayacağını göreceksiniz. Ve yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal’i bekleyin. İyi seneler!” dedi.

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Deniz Baykal

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