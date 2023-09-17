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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Menderes'i mezarı başında andı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#CHP
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Menderesi mezarı başında andı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 11:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, idam edilişlerinin 62'nci yılında Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu mezarı başında andı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da kabrine ziyarette bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, idam edilişlerinin 62'nci yılında eski Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişler Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu mezarları başında andı. Birlikte mezar başına yürüyen ikiliye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Dua okunmasının ardından, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü, Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra birlikte yürüyerek merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarına da ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Menderesi mezarı başında andı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#CHP

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