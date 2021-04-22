Kılıçdaroğlu ve eski CHP’lilere terör soruşturması

S.Ç. isimli vatandaş, 31 Aralık 2019 tarihinde Müslim, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı CHP ve HDP milletvekilleri, sanatçı Levent Üzümcü’nün de aralarında bulunduğu bazı katılımcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Terörle Mücadele ekipleri, Kılıçdaroğlu ile bazı CHP’li danışman ve eski milletvekilleriyle eski PYD eş Genel Başkanı Salih Müslim hakkında araştırma yaptı. Tutanakta, Müslim’in çok sayıda suç nedeniyle arandığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar listesinde yer alan Salih Müslim ile diğer kişiler arasında bir irtibat bulunmaması nedeniyle evrakın ayrılmasına karar verdi. Savcılık daha sonra Müslim hakkındaki dosyayı 6-7-8 Ekim olaylarına ilişkin Kobani dosyasına dahil ederek, hakkında dava açtı. İhbar listesinde yer alan diğer kişilerin de başka bir dosyaya kaydedildiği ifade edildi.

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