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Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Secim2023
Kılıçdaroğlu: Vatanını seven sandığa gelsin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 15:17

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 'Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur' notu ile video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Secim2023

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