Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın 'sığınmacı' paylaşımını beğendi

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#ANKARA
Kılıçdaroğlu, Tanju Özcanın sığınmacı paylaşımını beğendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 13:59

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılar ile ilgili Twitter paylaşımını beğendi.

Haberin Devamı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam Twitter hesabından, "28 Mayıs 'sığınmacıları göndermeyeceğim' diyenler ile 'göndereceğiz' diyenlerin seçimi olacak. 'Kalsın' diyenler Recep Tayyip Erdoğan'a, 'gitsinler' diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na o verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özcan'ın paylaşımını beğendi.

Özcan, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada ise, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; size yalvarıyorum. Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

#Seçim
İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

#TBMM
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

#Cumhurbaşkanlığı