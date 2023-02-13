Kılıçdaroğlu SPK önünde açıklama yaptı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SPK'ya giderek, Kurul Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile görüşme talep etti. Kılıçdaroğlu'na CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel ile Engin Altay, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ile Ahmet Akın eşlik etti. SPK önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesine gitmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu'na gideceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğini ayrıntıları ile sayın başkandan öğreneceğimi ifade etmiştim. Bugün sabahleyin buradayım. Önce 'Sayın başkan görüşecek' diye aldılar fakat daha sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarı ile saraydan izin alamadı" dedi.

'ASLA KABUL ETMİYORUM'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına asla izin vermek gibi bir gelenekleri olmadığını söyleyip, "Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yatan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Rakam olarak da deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi açık ve net ifade ediyorum; soyulmuştur. Deprem sırasında bir insanın bir kurum şemsiyesi altında soyulmasına herkesin itiraz etmesi gerekir. Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Cumhuriyet kurulurken şu söylenmiştir; cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Deprem bölgesinde insanlar 'Bir canı daha nasıl kurtarırım' diye mücadele ederken, insanlar 'Nasıl geçiniriz' diye çadır beklerken, 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

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'SOYGUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü istifaya çağıran Kılıçdaroğlu, "Açıkça ifade ediyorum; başkan istifa etsin. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne gerekiyorsa yapsın. Onlar da istifa etsinler. Zarar eden ve soyulan depremzedelere paralarının tamamının iade edilmesi lazım. Arkadaşlarımızla birlikte burada olmamızın nedeni bu, soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter artık. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Soyulduğu zaman biz sessiz mi kalacağız? Seyirci kalmayacağız, burada bulunmamın temel nedeni bu" dedi.