Kılıçdaroğlu soruyu tekrarladı: ‘1 milyon doz aşı fatura edildi mi?’

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajının üst yazısında “Önce ‘Aracı firma yok’ dediler, şimdi ‘Var’ diyorlar. Bedelsiz gönderilen 1 milyon aşıya, ‘12 milyon dolar ödedik ama bir sorun neden ödedik’ diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu kez akıllanmışlar. Bilgisayar çıktısı almışlar” dedi ve “Ücretsiz ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi’ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi?” diye sordu.

‘VATANDAŞIN DERDİ EKONOMİ’

Kılıçdaroğlu, video konferansla yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında da anayasa çalışmalarını masaya yatırdı. Kılıçdaroğlu’nun “Vatandaşın birinci gündemi başka. Vatandaşın derdi ekonomi” dediği öğrenildi.”