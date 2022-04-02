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Kılıçdaroğlu: Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı çözümler üretirsiniz

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Dünya Otizm Farkındalık Günü
Kılıçdaroğlu: Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı çözümler üretirsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliğindeki konuşmasında, "Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı ve tutarlı çözümler üretirsiniz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' kapsamında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlediği etkinliğe katıldı. Kılıçdaroğlu, programdan önce otizmli bireylerin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi. Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, "Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı ve tutarlı çözümler üretirsiniz. Sorunu çözecek kurumun adı 'sosyal devlet'. Hani var ya Anayasa’da değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler arasında yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti; demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir'. Sosyal hukuk devleti yani sosyal devlet sorunu olan, sorunu çözmekte yetersiz kalan bireyleri ve aileleri; bu ekonomik de olabilir fiziki de olabilir, o sorundan olabildiğince kurtarmaktır" dedi.

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Kılıçdaroğlu: Sorunu yaşayanı dinlerseniz sağlıklı çözümler üretirsiniz

Kılıçdaroğlu, sosyal devletin geliri olmayan ailelere gelir sağlaması gerektiğini söyleyerek, "Sosyal devlet; kişinin sürekli bakabileceği kişi, bir engelli varsa evde onun engelinin en az yük getirebileceği ortamı sağlamaktır. Bu tür sorunlarla ilgili sağlıklı verileri derlemektir. Kaç otizmli çocuğumuz var, bilmiyoruz. Görünmüyor bu aileler. Normalde bunların saptanması lazım. İngiltere’de yeni doğan bir çocuk oldu mu geliyorlar, bakıyorlar, testler yapıyorlar veya sorular soruyorlar. Bizde böyle bir şey yok; aile keşfederse aile bulursa. Zaten belirli aralıkla çocuklarımızı neredeyse doktora bile götürmüyoruz. Dolayısıyla burada Sağlık Bakanlığı’na ve Milli Eğitim Bakanlığı’na görev düşüyor. Veriler alınmalı; TÜİK bu verileri sürekli olarak düzenli bir şekilde almalı ve kamuoyuna bu veriler bir şekilde yansıtılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı bu çocuklarımızın eğitimi açısından özel sınıflar mı açar ki akranlarıyla birlikte aynı sınıfta olurlarsa daha sağlıklı bir yapı ortaya çıkıyor" diye konuştu.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Dünya Otizm Farkındalık Günü

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