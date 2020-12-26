Kılıçdaroğlu: Seçim parlamenter sistemle ilgili olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileri ile yaptığı toplantıda, gelen sorulara şu yanıtları verdi:

YENİ YILDA KARAMSAR DEĞİLİM: Zor bir yıldı. Yönetilemeyen Türkiye hepimizde ciddi kaygı yaratıyor. Yine de karamsar değilim. Türkiye’nin sorunlarını demokratik yollarla aşabileceği kanaatindeyim. Biz bu ülkeye demokrasi gelsin diye her türlü bedeli ödemeye hazırız.

ERKEN SEÇİM: Hükümet sorunları çözme kapasitesini kaybetti. Erken seçim istememin nedeni de Türkiye’nin giderek ağırlaşmakta olan faturayı ödemesini arzu etmememden kaynaklanıyor. Önümüzdeki seçimler Türkiye’nin yeniden yapılanması, güçlü parlamenter sistemle ilgili olacak. Geciken her gün fatura daha da artıyor. 2023’te ya da daha önce seçime gidilecek; bu yükü kaldıramaz.

PARLAMENTER SİSTEM: Biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Her parti kendi mutfağında hazırlık yapıyor. Henüz bir araya gelip konuşmadık. Ancak bir araya gelinmeli, farklılıklar neler konuşulmalı. Geçiş çok uzun bir süreç de olmamalı. Bir, bir buçuk yılda cumhurbaşkanının yetkilerinin parlamentoya devredildiği güçlü parlamenter sistemi oluşturabiliriz.

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Liderler bir araya gelir. Her parti ayrı ayrı mı aday çıkarır, tek bir aday mı çıkarır konuşulur. Cumhurbaşkanı adayı yetkilerinin parlamentoya devredileceğini bilmeli ve katkı vermeli, tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı adayı sembolik olacağı için çok önemli değil. Bugünden belirlemenin de mantığı yok.

PARTİ SEÇİMİ OLMAYACAK: Bizim oylarımızın yüzde 15’e düştüğünü göstermek için anketler yayımlayacaklar. Talimatları biliyoruz. Önümüzdeki seçimler parti seçimi değil, demokrasiden yana olanlarla totaliter sistemden yana olanların seçimi.

REFORMLAR: Erdoğan demokratik adımlar atalım dediğinde Bahçeli ayar çekiyor ve o da eski çizgiye dönüyor. Türkiye’nin en güçlü partisisiniz ve kendinizi bir kişiye bağımlı görüyorsunuz.

ELEŞTİRİLER: CHP’yi bir dönem eleştirme görevi Bahçeli’ye verilmişti. Bu yetmeyince Erdoğan yapmaya başladı. Eleştiri en doğal hakkınız ama söylenmeyen sözlerden eleştirmek hastalık göstergesi. Yok CHP iktidar olursa AK Parti’yi kapatacakmış, Kim söyledi?

EZANIN DİLİ EVRENSEL: Ezan bugünkü okuma şekli ve diliyle evrensel hale geldi. Tartışmasını doğru bulmam. Gündeme getirilmesinin nedeni iktidar tarafından gündem değiştirmek.

DEMİRTAŞ KARARI UYGULANMALI: Kararın uygulanması zorunlu. Karara uymam dersen hem Avrupa’dan tecrit oluyorsun hem de kendin Anayasana uymuyorsun. Böyle bir durum, demokrasi algısını sıfıra indirir. Faturası ağır olur. Peki uygulanmaması şaşırtıcı mı olur? Hayır.

S-400’LER NE YAPILMALI: Madem aldın kuracaksın. Erdoğan kurar mı, kurmaz. Zamana yayıyor.

PANDEMİ SÜRECİ VE AŞI: Süreci iyi yönetemediler. Aşı geliyor, gelirse elbette olacağız. Doktorlar ‘şu aşıyı ol’ derlerse olacağız.

‘UYUŞTURUCUDAN VERGİ’ POLEMİĞİ: Vergi Usul Kanunu’nun 9. Maddesi; bir gelirin konusu suç teşkil etse dahi vergilendirilmesi gerekir diyor. Diğer yandan 2006’da kurumlar kanunu vergisinde değişiklik yapılarak vergi cennetlerindeki paraların Türkiye’ye getirilmesi halinde yüzde 30 vergilendirileceği düzenlemesi getirildi. Uygulanması için Cumhurbaşkanlığınca kararname yayımlanması gerekiyor.

TACİZ İDDİALARI: Kılıçdaroğlu, “CHP taciz ve tecavüz iddialarına sessiz mi kalıyor” sorusu üzerine “Partili biri taciz-tecavüz olayına karıştıysa, hukuk neyi gerektiriyorsa onları yapıyoruz. Bunları bir parti üzerinden görmek değil. Suçlu suçludur. Bu olayları duymazdan gelsek eleştiride haklı olurlar. Araştırır, gereğini yaparız” dedi.