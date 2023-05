Kılıçdaroğlu: Şampiyonlar ligi kurduk

Haberin Devamı

MİLLET İttifakı’nın 6 lideri birlikte ilk mitinglerini İzmir’de gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingin finalinde, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıktı. “Kuruluşun ve kurtuluşun kentindeyiz, Hasan Tahsinlerin kentindeyiz” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



TARİHE NOT DÜŞECEKLER



“Bu seçimler Türkiye’ye demokrasi getirme seçimidir. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Gençlerimiz tarihe bir not düşecekler. Türkiye’nin 21’inci yüzyılda büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin gücünü göstermeye ihtiyacı var. Türkiye’nin dünya ile rekabete ihtiyacı var. Bunu yapacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi kurduk. Dünyanın her tarafından en yetkin insanlarla birlikteyiz.



İSTANBUL’UN NÜFUSU 2.5 MİLYON AZALACAK



Sizden tek isteğim sandığa gidin, oyunuzu kullanın, geçen seçimlerde AKP’ye ya da MHP’ye oy vermiş, sandığa hiç gitmemiş bir arkadaşınızı dostunuzu ikna edin ve beraber sandığa gidin. Türkiye’yi anlatın, gerçekleri anlatın, Türkiye’nin bu çıkmazdan çıkması gerektiğini anlatın ve Millet İttifakı’na oy isteyin.

Çiftçiyi toprakla barıştıracağım. Samandağ’dan başlayarak Mersin’e kadar olan havzayı Akdeniz’in en büyük üretim bölgesi haline dönüştüreceğiz. Katma değeri yüksek ürünler orada olacak. İstanbul’un nüfusu 5 yılda 2.5 milyon azalacak. Maden rafinerisinden tutun denizciliğe kadar en büyük yatırımları gerçekleştireceğiz. Dışarıya götürdükleri 418 milyar doları son kuruşuna kadar alıp Türkiye’ye getireceğim, endişe etmeyin. ‘Parayı nasıl getireceksin?’ diyorlar. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına ‘Evet’ dememiştir. Hukuk ve adalet içinde, çalınan paraların tamamını getireceğiz.



15 BİN TL’Yİ GÖRECEKSİNİZ



Millet İttifakı’nın iktidarında Kurban Bayramı’nda göreceksiniz. Bankaya gittiğinizde 15 bin TL’yi çekmeye gittiğinizde göreceksiniz. Yine itiraz ettiler. Sonra tıpış tıpış gereğini yaptılar. Şimdi polis arkadaşlarımızın dertlerini biliyorum. 24 saat çalıştırıyorlar, aç mı tok mu? Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak. Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Kırsalda veteriner hekim, ziraat mühendisi, öğretmen olacak. İklim değişikliğiyle beraber Akdeniz Havzası’nın ısındığına dikkati çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Orman yangınları artıyor, artacak da. 16 uçağı var beyefendinin. İktidar olduğumda 16 uçağı satacağız, orman yangınları için uçak alacağız” dedi.

BU MANZARA KOLAY OLMADI



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına ülkeyi yöneten arkadaşlar patinaj yapmaya başladılar, geriye gidiyorlar. Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu milletimize ‘biz ne kadar yetenekliyiz’diye anlatmaya çalışıyorlar.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Bu manzara kolay olmadı. Aylarca toplandık, aylarca görüştük. Hiçbir şeyimiz kolay olmadı. Şimdi milletimizi iki kader yolu bekliyor. Ya şu anda otoriter cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek ya da Türkiye’mizi, milletimizi birleştiren Millet İttifakı gelecek, yeni bir ufuk çizecek.”



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Gençler, bu iktidar ‘iş var ama gençler iş beğenmiyor’ diyor. Beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Bugünkü hayatınız çocukken hayal ettiğiniz gibi değilse elbette beğenmeyeceksiniz. Yarınlarınızı göremiyorsanız elbette beğenmeyeceksiniz. Bu ülkenin sizlere bir gençlik borcu var.”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Millet ittifakı olarak milli güvenlik şemsiyesi, demokrasi, hukuk ve laiklik değerlerini içselleştireceğiz. Millet İttifakı renkleri bir kenara, karanlıktan çıkmak için yarınki Türkiye’nin cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bir irade ortaya koyduk. Hep birlikte başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum. .”

AKŞENER: İzmir KARARINI VERMİŞ



'EŞİ Tuncer Akşener’le birlikte İzmirlileri selamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi: “14 Mayıs gecesi eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışız ya. İşgali sona erdiren İzmir, bugün burada gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürk’ümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir bizi istismar eden, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeliyi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek. İzmir’e gâvur diyenler Cumhuriyetimizin kurucularına ayyaş dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve mutlaka 13. cumhurbaşkanı seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz.”