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Kılıçdaroğlu, Romanlar ile bir araya geldi

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Romanlar
Kılıçdaroğlu, Romanlar ile bir araya geldi

İstanbul'da düzenlenen 'Roman Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye coğrafyasına yayılmış olan Romanların ötekileştirildiğini görüyoruz. Bu kardeşiniz sizin sesinizi sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya duyuracak" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Romanlar ile bir araya geldi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ertan Aksoy da katıldı. 

"BİR STRATEJİK PLAN HAZIRLADIK AMA ÖNEMLİ OLAN UYGULAMAK"

Kılıçdaroğlu, "Eğer biz yüz yıl içerisinde Roman kardeşlerimizin sorununu çözememişse hepimizin oturup düşünmesi lazım. Kendi haklarımıza sahip çıkmanız lazım. Hukukun size verdiği hakları seslendirmeniz lazım. Bu kardeşiniz sizin sesinizi sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya duyuracak. Hiç kimse bu cumhuriyette kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Türkiye coğrafyasına yayılmış olan Romanların ötekileştirildiğini görüyoruz. İyi eğitim almadıklarını görüyoruz. Eğer bu mücadeleyi birlikte yapabilirsek parlamentoda sizin sorunlarını dillendirebiliriz. Bir stratejik plan hazırladık ama önemli olan uygulamak. Çocuklarınızın iyi eğitim alması lazım" dedi. 

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Kılıçdaroğlu, Romanlar ile bir araya geldi

"BENİM KADAR ROMANLAR İLE BERABER OLAN İKİNCİ BİR SİYASİ LİDER YOKTUR"

"Biz isteriz ki herkesin çocuğu okusun iyi eğitim alsın" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer ailenin ekonomik durumu zayıfsa ve dışlanmışlık varsa çocuklar eğitim alamıyor. Onun formülünü de bulduk. Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda okula giden Roman çocuklara burs vereceğiz. Tek şartımız çocuğun okula gitmesi olacak. Böylece aile çocuğunun okula gitmesini sağlayacak. Böylelikle onların üstün müzik yeteneklerinden de faydalanmış olacağız. Hiçbir aile Türkiye coğrafyasının neresinde yaşarsa yaşasın asgari ücretin altında bir tablo görmek istemiyoruz. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde olmalı. Çocuğu okula gidiyorsa ayrıca ödeme yapılacak. Evde yaşlı varsa anne bakıyorsa engelli varsa anne bakıyorsa anne sigortalı olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Romanlar ile bir araya geldi

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Kılıçdaroğlu, "Yeteri kadar sizlerle beraber olmadık. Yeteri kadar sorunlarınızı dinlemedik. Bu roman kardeşlerim ile beş ya da altıncı buluşmam. Benim kadar Romanlar ile beraber olan ikinci bir siyasi lider yoktur" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Romanlar ile bir araya geldi

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Romanlar

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