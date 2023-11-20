×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu: Partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için söylenen çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Kurultay
Kılıçdaroğlu: Partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için söylenen çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 23:02

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38'inci Olağan Kurultay'dan sonra sosyal medya ve basında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Partimize yönelik iftiralar üzerine' notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Kurultay

BAKMADAN GEÇME!