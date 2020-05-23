Kılıçdaroğlu muhtarlara konuştu: Kutuplaşmaya ihtiyacımız yok, oturup konuşalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasette kavga kadar yanlış bir şey olmadığını söyleyerek, “Ayrışmamak, kavga etmemek lazım. Bizim kutuplaşmaya ihtiyacımız yok, kutuplaşmak kadar yanlış bir şey yok” dedi. Kılıçdaroğlu, İzmir Müftülüğü’nün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden “Çav Bella” çalınmasını ise “Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz” diye kınadı. Kılıçdaroğu, farklı illerden muhtarlarla videokonferans yöntemiyle yaptığı görüşmede özetle şu mesajları verdi:

ELEŞTİRİ GETİRMEDİM

“Ayrışmamak, kavga etmemek lazım. Siyasette kavga kadar yanlış bir şey yoktur. Eleştiri olabilir. Muhalefetin görevi... Adı üstünde muhalefet. Yanlış yapıyorsa söyleyeceksin, doğru diyorsa evet doğru yapmıştır yani. ‘CHP hep eleştiriyor hiç öneri getirmiyor.’ Pandemi sürecinde, ondan önceki süreçte, en son açıkladığım 16 madde. Hiçbir eleştiri getirmedim. Bizim kutuplaşmaya ihtiyacımız yok, kutuplaşmak kadar yanlış bir şey yok. Oturalım birbirimizi dinleyelim, oturalım bir arada konuşalım.

Hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah bayramı huzur içinde geçiririz. Kardeşlik, dostluk daim olur, bayrağımızın altında huzur içinde yaşamış oluruz. Her evde bereket, huzur olsun diyorum.”

CAMİDEN YAYININ FAİLİ BULUNSUN

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da İzmir Müftülüğü’nün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, “İzmir’de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’a yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından bu kez sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Cami minaresinden dombra çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz. Parti yönetimimiz yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. ‘İbadet yerleri kutsalımızdır’ dememin üzerinden 2 saat geçmedi. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, ‘Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır’ dedi... İzmir İl Başkanımız cami minaresinden marş çalınmasını kınadı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız basın toplantısı düzenledi, provokasyona dikkat çekerek, faillerin bulunmasını istedi...”