Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da Anıt Park'ta düzenlenen mitinge katıldı. Alanda, 'Kurtuluşun topraklarına Bay Kemal'le bahar gelecek', 'İlk turda bitmeli', '1923 Mustafa Kemal, 1973 Karaoğlan, 2023 Kemal Kılıçdaroğlu', 'Afyon'da yetişir haşkeş, Kılıçdaroğlu kimseye çekmez peşkeş' yazılı çok sayıda pankart açıldı.

Mitingde sahneye ilk çıkan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk tarihi ve demokrasinin belki de en zor sınavının 14 Mayıs'ta verileceğini belirterek, “Biz kendi evlatlarımızın geleceğini değil 85 milyon vatandaşımızın geleceğini teminat altına almak istiyoruz" dedi.

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Ardından sahneye çıkan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Önemli bir adım atacağız ve inşallah ülkemizi bugün içine sürüklendiği problemlerin tamamından el birliğiyle kurtaracağız. İnsanımız maalesef perişan bir noktaya gelmeye başladı. Geçim sıkıntısı herkesin sorunu haline geldi. Sadece işsizler değil çalışan, esnaf, memur, emekli de maalesef büyük bir sıkıntının içinde. Sadece ekonomik sıkıntıları da kastetmiyoruz, sosyal yönden de problemlerimiz var" dedi.

KPSS'de mülakatın kaldırılacağını, taşeronlara kadro, sözleşmeli-ücretli öğretmenlik yerine kadrolu öğretmenlik, kentsel dönüşümde ödeme gücüne fiyatlandırma sözleri veren Kılıçdaroğlu, “Size geldiler, 'Hızlı tren getiriyoruz' sözleri verdiler. 2013'te temel atıp, '2015'te bitecek' dediler geçti, '2018'de bitecek' dediler, o da geçti. Şimdi '2025 yılında bitireceğiz' diyorlar. Halka doğruları söylemeyene, aldatanlara oy verecek misiniz? Güzel, demek ki Afyon'dan Cumhur İttifakı'na hiç oy çıkmayacak" diye konuştu.

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'BATSIN SİZİN MİLLİYETÇİLİĞİNİZ'

Afyon Şeker Fabrikasını yeniden Afyonluların hizmetine sunacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Onlar sattılar, biz toparlayacak, geri alacağız ve Afyonlular orada çalışacak. Özelleştirmeden 34 yıl sonra Türkiye dışarıdan şeker ithal etti. Sadece şeker ithal etseler, buğday, arpa, yulaf, yem, gübre ithal ediyorlar, memleketi yabancılar doyurmaya başladı. Bir de afra tafrayla geziyorlar, 'Biz milliyetçiyiz' diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Milliyetçi olan ülkesine hizmet eder yabancıya değil. Londra'ya gittim, küçük de bir video çektim. Londra'nın en lüks bölümündeki bütün mahalleyi kapatmışlar, hepsi lüks içinde yaşıyor. Ben onları bilmiyor muyum? Gittiler New York'a 35 katlı gökdelen yaptılar. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek, gökdelenin önünde konuştum. O gökdelene harcanan, Londra'ya kaçırdıkları paraları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim" dedi.

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'SARAYLARDA OTURMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK'

O paraları getireceği sözünü veren Kılıçdaroğlu, “O nedenle 5'li çeteler diyor ki, 'Acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız, bu adam cumhurbaşkanı olmasın.' Onun için her türlü iftiraları atıyorlar. İnanmayın, bir özelliğimi söyleyeyim, kul hakkı yemem ben, kul hakkını da yedirmem. Benim öyle saraylarda oturmak gibi bir düşüncem de yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü var, mütevazıdır. Oraya gideceğiz ve orada oturacağız" diye konuştu.

'OY VERMEYİN, GÜNAHA ORTAK OLMAYIN'

Kırsalda çalışan bütün kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primini devletin ödeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nın da getirileceğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Size bir namus sözüm var, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir hanenin doğal gazı ve elektriği kesilmeyecek. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk 3 ay içinde çıkacak kanun budur" dedi. Afyonkarahisar'da resmi raporla tespit edilen depreme dayanıksız 60 okulun yenilenmediğinden bahseden Kılıçdaroğlu, “Niye yapmıyorlar, 5'li çetelere gelince her şeyi yapıyorlar. Para var ama kime veriyorlar, 5'li çetelere veriyorlar. Onların 21 yılda götürdükleri 418 milyar doları son kuruşu, son sentine kadar alacağım ve bu millete vereceğim. Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim. En büyük günah kul hakkı yemektir. Allah aşkına oy vermeyin, günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyen en büyük günah sahibi, o zaman kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Oy vermeyeceğiz" diye konuştu.

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EMEKLİLERE 15 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilere de seslenen Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda 15 bin liralık bayram ikramiyesi sözü vererek, “Sözüm söz, Bay Kemal sözü, Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz hazır olacak. Gene bağırdılar, 'Vay efendim parayı nereden bulacaksın.' Türkiye zengin bir ülke, elin oğluna parayı buluyorsun, milyarca dolar parayı veriyorsun. Yol parasına euro, köprü parasına dolar. Hani siz millitçiydiniz, Türk parası yok. Türk parası yerde sürükleniyor, o zaman niye dolar, niye euro. O dolar ve euro ile verdikleri bütün sözleşmeleri, ihaleleri, tamamını Türk lirasına çevireceğim" dedi.

'SİNAN ATEŞ' SÖZÜ VERDİ

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İki kırmızı çizgisi olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Bir bayrak, iki vatan. Gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Bizim için bayrak ve vatan asla vazgeçilmezdir. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, vuranlar belliydi. Rusya ateş etmişti ve 34 askerimiz şehit oldu. Bu devletin cumhurbaşkanı nereye gitti, Putin'in kapısına gitti. Arkadaş şehit olan, vurulan bizim askerimiz, ciğeri yanan, üzülen bizim halkımız. Sen gidiyorsun Putin'in kapısına. Putin ne yaptı, aldı, kapıda bekletti, kronometreyi çalıştırdı, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanını kaç dakika kapıda beklettiğini bütün dünyaya gösterdi, 'Gelebilirsin odama' dedi, aldı oturttu. Bu mudur milliyetçilik?" diye konuştu.

'SURİYELİLERİ EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ'

Türkiye'de resmi 3,6 milyon, gayriresmi 4- 5 milyon Suriyeli olduğunu aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim sınırlarımız yol geçen hanı olmayacak. Öyle geldiniz, buraya yerleştiniz, yok kardeşim. En geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkesine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmıyoruz, onlar komşumuz eyvallah ama yeter kardeşim. Asgari ücretin altında çalışıyorlar, büyük sıkıntılar yaşıyorlar,. Suriye'yle barışacağız onların yolu, okulu, köprüsü, kreşini AB fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak. Sonra diyeceğiz ki, 'Buyur kardeşim, sen gezmek, eğlenmek istiyorsan gel, ama onun dışında çalışacaksın, önce benim evladım, çocuklarımız çalışacak, iş güç sahibi olacaklar" diye konuştu.

'6 OKUMUZDAN BİRİ MİLLİYETÇİLİKTİR'

İktidarı tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, “O tank palet fabrikasını Katar ordusundan alıp şerefli ordumuza yeniden teslim edeceğim. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Bütün hastanelerini elinden aldılar. GATA başta olmak üzere bütün hastaneleri açacağız ve şerefli ordumuza teslim edeceğim. 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir. Ekrem başkanın güzel bir sloganı vardı, 'Her şey çok güzel olacak.' Gerçekten de her şey çok güzel olacak ve Bay Kemal sözünden asla dönmeyecek" dedi.