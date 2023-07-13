Kılıçdaroğlu: Kimse TBMM’nin iradesini dışlayamaz

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Emre ve Semra Dinçer, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla birlikte, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

HÜKÜMLÜ DEĞİL TUTUKLU

“Kendisini dinledim, arkadaşlarımla beraber. 4 konuyu gündeme getirdi. Öncelikle çok heyecanlıyım dedi, ziyaretimiz dolayısıyla heyecanının güzel olduğunu ifade ettim kendisine. Buradan çıktıktan sonra ilk işim Hatay’a gitmek, deprem bölgesindeki depremzedeleri ziyaret etmek dedi. Davanın çok haksız bir dava olduğunu ve içeride boşu boşuna tutulduklarını ifade etti. Yapılan haksızlıkları bize tek tek anlattı ve gerçekten inanılır gibi değil. Bir sefer şu an kendisi hükümlü değil bunu bütün milletimizin bilmesi lazım, tutuklu.

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GELİŞİMİZİN TEMEL NEDENİ

Buraya gelişimizin temel nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Hiç kimse bir milletvekilini, milletin oylarıyla seçilmiş, hüküm giymemiş bir milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Bu doğru değildir. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’na da çağrı yapmak isterim. Efendim, Meclis’in iradesi belli oldu vesaire diye bugün Sayın Başkan açıklamalar yapmış. Benim Sayın Başkan’dan beklediğim şudur. Bu konuda, benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar var. O kararı hukuk müşavirliğinden alacak. Üstüne bir dilekçe yazacak. Kararın gereğinin süratle yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak. Bunun için mücadele edecek bir numaralı aktörün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olması gerekiyor. Medya mensuplarından da istediğim, bakın içeride gazeteciler de yatıyor. Olmaz arkadaşlar, insanlar düşüncelerinden ötürü hapse atılmaz.”

Kılıçdaroğlu daha sonra hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un İstanbul Beykoz’da yaşayan eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur’a başsağlığı ziyaretinde bulundu.