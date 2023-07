Kılıçdaroğlu: Kimse Kemalci olmasın

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Independent Türkçe’nin yazılı gönderdiği soruları yanıtlarken şunları vurguladı:

AHLAKİ ZAAFIM YOK

“(Seçim yenilgisi) Ben her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Ancak eleştirilerin hakaret boyutuna varması kabul edilemez. Birlikte yola çıktığımız arkadaşları kamuoyu önünde eleştirme gibi bir ahlaki zaafım yoktur. 6’lı Masa ile yürüttüğümüz politikayı doğru buldum. Ortaya çıkan metinlerin tümü de doğrudur ve bu metinlerin altında liderlerin ortak imzası vardır. Bana düşen ittifak oluşturduğumuz liderlerin söylemlerini dikkatle dinleyip geleceği planlamaktır.

2024 İÇİN İDDİALIYIZ

Yerel seçimlerin ayrı dinamikleri var. Partiler birlikte hareket edebilecekleri gibi ayrı ayrı da seçimlere girebilirler. Bunu zaman gösterecek. Ancak biz yerel seçimlere çok iddialı olarak hazırlanacağız. Biz, politikalarımızı sanki hiç ittifak olmayacakmış gibi belirlemek zorundayız. Son seçimlerde ufkumuzu çizen seçim sonuçları var. Bunlar bazı çevrelerce görmezden geliniyor ama biz görüyoruz. Çok daha fazla belediye başkanlığını alacağız.

(CHP’deki değişim tartışmaları) Önceliğim gemiyi fırtınalı denizlerden çıkarıp güvenli limana ulaştırmak. Ayrıca alınacak her kararın parti içinde (kamuoyu önünde değil) sağlıklı bir zeminde görüşülmesi, tartışılması lazım. Bunu yapmaya da özen gösteriyorum.

(Kafanızda CHP Genel Başkanlığı’nı bırakmaya yönelik bir takvim var mı?) Yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır. Her CHP’linin CHP’ye genel başkan adayı olma hakkı vardır. Bu sürecin kurallar içinde ve hukuki zeminde gerçekleşmesi gerekiyor.

LİDER PARTİSİ DEĞİLİZ

(Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlucu - Ekremci diye bölündükleri iddiası) Kişi endeksli bir politika asla doğru değildir. 100 yıllık bir parti bir kişiye asla teslim edilemez. Hiç kimse Kemalci olmasın. Ama hepimiz demokrasiden yana, emekten, alın terinden yana, haktan, hukuktan, adaletten yana olmalıyız. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımız yönettikleri kentlerde başarılı çalışmalar yapıyorlar. CHP bir lider partisi değildir. Bunu 100 yıllık tarihi ile kanıtlamıştır.

İSTİFALARI GELENEKTİR

CHP geleneğinde seçimlerden sonra MYK üyeleri istifa dilekçelerini genel başkana verirler. Ve genel başkan da Parti Meclisi’nden yeni MYK üyelerini belirler. MYK’daki yenilenmenin kamuoyunda tartışılmasının nedeni eski MYK üyelerinin daha fazla tanınır olmasıydı. Yeni üyelerimiz de geçmişte olduğu gibi aynı kararlılıkla çalışacaktır. CHP genel başkanları kurultay delegelerini dizayn etmezler. Öncelikle delegeler isyan ederler. Türkiye her an bir erken seçime gidebilir. Biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız.”

ALİ İSMAİL KORKMAZ ANMASI

- KILIÇDAROĞLU, Gezi olayları sırasında Eskişehir’de öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ı da Twitter’dan “Ötekileştirerek inşa edilen nefret rejiminin sonucu karanlık bir sokakta katledilen, acısı hep yüreğimizde olan Ali İsmail Korkmaz’ı hüzün ve rahmetle anıyorum. Nefret rejimine karşı mücadele etmek, ülkemizde huzur ve barışı sağlamak Gezi’de katledilen çocuklarımıza borcumuzdur” mesajıyla andı.