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Kılıçdaroğlu Kayseri'de... Seçime gidiyoruz savaşa değil

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Kayseri#Miting
Kılıçdaroğlu Kayseride... Seçime gidiyoruz savaşa değil
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortaklarıyla birlikte dün Kayseri’de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da “İçinizdekini dizginleyin yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak. Seçime gidiyoruz savaşa değil” diyerek ‘kirli dil’ uyarısında bulundu.

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İTTİFAK ortakları SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte geldiği Kayseri’den sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim” diyerek şunları söyledi:

AZICIK SAĞDUYU

“Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak. Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız? Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin. Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu.”

Kılıçdaroğlu Kayseride... Seçime gidiyoruz savaşa değil


KIYAMET KOPTU

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı’ndaki coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada da özetle şunları söyledi: “‘Atatürk Havalimanı’nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız’ dedik. Kıyamet koptu, nasıl yaparsın? Yapacağız. Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz.

ELEŞTİRECEKSİNİZ

İlk kez oy kullanacak 5.3 milyon genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Türkiye’de otoriter bir rejim vardı, tweet atarken bile çekiniyorduk, o rejimi demokratik yollarla indirip, yerine demokrasiye inanan bir kişiyi getirdik diyeceksiniz. Beni seçtiğinizde çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz. Eleştiri kadar değerli bir şey yoktur.” Kılıçdaroğlu, Isparta’da düzenlenen millet buluşmasında da “Bürokratken en çok beni tutan dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel’di. ‘Bulmuşsunuz böyle temiz, dürüst adam neden görevden almak istiyorsunuz’ diye kararnamelerimi hep geri gönderirdi” diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu Kayseride... Seçime gidiyoruz savaşa değil

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‘KILIÇDAROĞLU’NA NİYE GÜVENİYORUM?’

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bazen soruyorlar, ‘Kılıçdaroğlu’na güveniyor musun?’ diye. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na güveniyorum. Geçmişte kendisiyle mesai yapmış arkadaşlarının söylediği iki husus var; dürüsttür, yemez ve yedirmez. Bu şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklerden biri. İki, bir meseleyi üstlenirse onu başarıyla tamamlamak için bütün gücünü ortaya koyar. Helalleşelim demesi de o kadar önemli bir tavır ki. Bu bendeki güven duygusunu pekiştirdi” diye konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kürsüye çıktığında, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan gençlere, “Hep beraber arkadaşlar” diye karşılık verdi.

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BAY KEMAL’İN TAHTASI-5 ‘AKDENİZ’DE ÖNCÜ OLACAĞIZ’

Twitter’dan ‘Bay Kemal’in Tahtası-5, başlıklı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi adım adım dünyanın lojistik, ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz’de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz” dedi. “Kiralar” notuyla paylaştığı videoda, da “Millet İttifakı iktidarında TOKİ, asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak” dedi. (DHA)

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Kayseri#Miting

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