Kılıçdaroğlu İstanbul'da açıkladı: CHP’den aile destek sigortası

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da Aile Destekleri Sigortası konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kabul ettiği 102 sayılı sözleşmenin öngördüğü 9 sigorta dalının tamamını hayata geçirmeye hedeflediklerini söyledi: “1971 yılında Türkiye parlamentosundan bir yasa çıkararak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Güveliğin Asgari Normları Sözleşmesini kabul etti. Bu sözleşmeye göre Türkiye 9 sigorta dalını uygulamayı taahhüt etti. Bunlardan 8’i uygulanıyor. 51 yıldır aile destekleri sigortası uygulanmıyor.

HER AİLEYE ASGARİ ÜCRET GELİRİ

Aile Destekleri Sigortası her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta dalı. Kişinin doğumundan ölümüne kadar, kişiyi ve aileyi sosyal devletin güvenceye aldığı bir sözleşme. Ama uygulanmıyor. Çünkü dağınık bir çerçevede yardım yapılıyor. Oysa bunların bir çatı altında, hiçbir ayrım yapmadan, asgari gelir güvencesinin bütün ailelere sağlanması lazım.

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İNTERNET SİTESİNE GİRİP BAKACAKLAR

Bu düzenlemeyle yoksulluğu artık hiçbir siyasal parti istismar konusu yapamaz. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olmalı. Asgari ücretin altında veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. 57 bin tür aile için bir program geliştirdik. İnternet sitemize giren ve kendi pozisyonunun yazan kişi ne kadar aile yardımı alacağını da orada görecek.

YARDIM KADININ HESABINA YATACAK

Yoksul ailenin mali durumunu kim belirleyecek? Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar. Aile hekimlerinin bulunduğu her yerde bu kişiler olacaklar. Aynı ailelerle bunlar sürekli çalışacaklar. Kişinin yoksulluğunu sadece sosyal devlet bilecek ve bunun istismarı büyük ölçüde önlenmiş olacaktır. Çok sayıda sosyal hizmet uzmanı istihdam edilecek. Bu uzmanların yüzde 99.9’u kadınlardan oluşacak. Evlere girecekler ve rapor hazırlayacaklar. Yardım kadının banka hesabına yatacak. Kadın düzenli gidip aylık gelirini alıp geçimini sağlayabilecek. Şu anda yaşlılık engelli aylığı alan var; bunlar kesilecek mi. Tam tersine miktarı biraz daha artmış olacak.

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PRİM ÖDENMEYECEK

Temel amaç, her ailede asgari bir sigortalının çalışmasına ortam yaratmak. Hiçbir aile prim ödemeyecek. Mevsimlik çalışan işçilerin de sigortası olacak.”