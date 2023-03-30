Kılıçdaroğlu, İnce'ye neden teklifte bulunmadı? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı: Siyasette 24 saat uzun mesajları veriliyor

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde dün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleşen toplantısı 1 saat sürdü. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesiyle ilgili detayları canlı yayında aktardı... Canova, "Şu an üzerinde anlaşılmış bir şey yok. Bir pazarlık yok evet. Bu dense de CHP cephesinden 'Siyasette 24 saat çok uzun. Liderlerin bıraktığı yerden her şey olabilir, hiç bir şey de olmayabilir' mesajları veriliyor" diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU NEDEN BİR TEKLİFTE BULUNMADI?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu ifadeleri kullandı:

"Süreç bitti diyemeyiz. Bana verilen mesajlara bakarsak 24 saat siyasette uzun deniyor. Her şey olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Ama bugün 17.00'ye kadar bir süreç de işleyebilir. Göreceğiz... CHP cephesindeki yaklaşıma baktığımda 'Görüşme çok nezaketli geçti. Birbirlerine 'Sayın Genel başkan' diye hitap ettiler. Gerginlik olmadı aksine eski günler yad edildi. Hoş bir sohbetti" deniyor. CHP'de olumlu bir atmosfer var.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KENDİNE YAKIŞTIRMADI"

Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerle yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiği 6'lı masanın ortak politikalar metnini, adaylaşma sürecini anlattığı, İnce'ye adaylığı konusunda veya herhangi bir iş birliği, herhangi teklif gibi anlaşılacak en ufak bir imada dahi etmediği ifadesi var. Neden? CHP cephesi "Bunu kendine yakıştırmadı" diyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası kurmaylarına da 'Bir cumhurbaşkanı adayının, cumhurbaşkanlığını kendine layık gören birinin bir başka cumhurbaşkanı adayıyla pazarlık edebileceğinin düşünülüyor olması çok üzücü, çok şaşırtıcı' dediği ifade ediliyor. Dolayısıyla 2 cumhurbaşkanı adayı olarak bir pazarlık bir alışveriş içerisinde oldukları gibi bir görüntünün yansımaması için Kılıçdaroğlu'nun hassas davrandığı ifade ediliyor. Şu an üzerinde anlaşılmış bir şey yok. Bir pazarlık yok evet. Bu dense de CHP cephesinden 'Siyasette 24 saat çok uzun. Liderlerin bıraktığı yerden her şey olabilir, hiç bir şey de olmayabilir' mesajları veriliyor şu aşamada.

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Akşener'in "Dayatma var" diyerek masaya dönmediği, sert açıklamalar yaptığı, "Artık her şey bitti" denilen noktaya gelindiği bir süreç yaşandı. O süreçte tam da bitti denilen yerde temas başlamış ve 6'lı masa toplantısına saatler kala konu çözüme kavuşturulmuştu. Bu kez sonuç almak biraz daha zor görünse de mucizeyi zorlayacağız yaklaşımı var. "Her şey bitti" denmiyor.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu ile konuştum. Mevlüt Dudu da dünkü görüşmede 1 saatlik bir sohbet olduğunu ama seçim sürecine ilişkin ne bir işbirliği önerisi ne da başka birşey konuşulmadığını ima bile edilmediğini vurguladı.

BUGÜN BİR TEMAS OLUR MU?

"Peki, bugün bir temas teklif olur mu?" soruma Dudu, "Böyle bir beklentimiz yok. Dünkü görüşmeden sonra da böyle bir ortam oluşmadı. Yine de bugün bir teklif gelirse partinin yetkili kurulları değerlendirir" dedi.

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Bugün saat 17'ye kadar süre var. Eğer çekilme olmazsa adaylıklar kesinleşecek ve yarın da pusuladaki yer için kura çekilecek. Elbette seçime kadar her adayın çekilme seçeneği var ama bugün 17.00'den sonraki çekilme kararları pusulaya yansımayacak. Orada aday olarak görünecek. Zaten CHP'nin de bu ziyareti öne çekme nedeni buydu. O yüzden nezaket ziyareti söylemi bu noktada inandırıcı bulunmuyor.

İNCE'NİN "HOŞ GELDİNİZ VE GÜLE GÜLE" SÖZLERİ

Ve sonuç itibariyle iki partideki görüşmeye ilişkin atmosfer olumlu yüksek bir tansiyon yok hatta Muharrem İnce'nin "Hoş geldiniz, güle güle" demesi için CHP tarafı "Kötü düşünmedik" diyor. İnce de zaten "Geçmiş ile hesaplaşmak derdim yok geride kaldı, niyetim sarih" mesajı verdi.

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Şimdi Ankara'da tüm dikkatler buna çevrildi. Edindiğim bilgilere göre Muharrem İnce bugün kampanya hazırlıkları için toplantı halinde olacak. Başka programı yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da basına açık bir programı görünmüyor.