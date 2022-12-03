Kılıçdaroğlu 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında konuştu

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi.

CHP'nin vizyon belgesinin açıklanacağı toplantıda, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, il ve ilçe başkanları gibi çok sayıda davetli katıldı.

Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu salona birlikte girerek, davetlilerle selamlaştı. Aralarında gerginlik iddiaları bulunan Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu da programda tokalaştı.

Haberin Devamı

"BUGÜN ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRME GÜNÜDÜR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye için uyanmanın ve ayağa kalkmanın, büyümenin vizyonunu ortaya koymak için davet ettik. Halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Sadece bir adaya, başka bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Oyu halkımızdan, herkes için daha iyi yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası çok daha kolay olacak. Krizden alnımızın akıyla hep beraber çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Bu ülke durmaksızın krizlere girdi, çıktı. Şimdi de derin bir krizin içerisindeyiz. Aynı girdaba düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür" dedi.

Yeni bir tek adam aramadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bugün bizden bambaşka bir sistemin alt yapısını dinleyeceksiniz. Bir daha artık böyle acımasız, adaletsiz ve kutuplaşmış dönemler yaşanmayacak. Kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yeniden oturtulmuş, barışın ve refahın merkezi haline gelen bir Türkiye inşa edeceğiz. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün hayaline sahip çıkmaktır. Bugün yeni güç birliğiyle tanışacaksınız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BAY KEMAL ÇIKTIĞI YOLDAN ASLA VAZGEÇMEZ"

Kılıçdaroğlu, "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim, ziyaretlerde bulundum. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim. Ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını başlarken biliyordum. Hepiniz şuna inanın. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Kısa bir süre sonra Almanya'ya gideceğim. Orayı da yakından takip etmenizi rica ediyorum. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim 70 isimle tek tek görüştüm, onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Elimizde 3 büyük güç var. Birincisi, bize inanan halkımız, ikincisi sizler siyasi gücümüz, üçüncüsü ise dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz. Bizler, siyasi ve siyaset üstü, rozetli ve rozetsiz hepimiz, ülke için vatan için birlikteyiz" dedi.

Haberin Devamı

"DEVLET 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu değerli 70 kişi Türkiye için 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Bir kısmı günü bitirip uyumaya hazırlanırken, dünyanın diğer yanındaki vatanseverlerimiz güne merhaba diyecek. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanın, mekanın, enlemlerin boylamların ötesinde, kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyoruz. 70 değerli isim ne bir kişi, ne parti ne de iktidar için çalışacaklar. Onlar vatanları için çalışacaklar. Bay Kemal olmak böyle bir şey. Benim işim birleştirmek, benim işim sistemi kurmaktır, sistemi çalıştırmaktır. Benim işim o sistemi kalıcı kılmaktır. Bizim de ülkeyi birlikte dönüştürmeyi cesaret edenlerin bazılarını çağıracağım. Onlar anlatsınlar" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"SİSTEM TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARACAK"

Kılıçdaroğlu, "Jeremy Rifkin, benim de yeni endüstriyel dönüşüm başkanım. Daron Acemoğlu bizimle birlikte olacak. Sayın Öztrak makroekonomik çözümleri, Sayın Böke dijital kalkınma ve yeşil dönüşümü, Sayın Refet Gürkaynak para politikalarını, Ufuk Akçil istihdam politikalarını, Hacer Foggo sosyal politikalarımızı anlatacak. Bu sistem Türkiye'yi hızlıca karanlıktan çekip aydınlığa çıkaracak" dedi.