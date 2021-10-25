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Kılıçdaroğlu: Esnafın muhatabı olmalı

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İzmir
Kılıçdaroğlu: Esnafın muhatabı olmalı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün İzmir’de temaslarda bulunurken Anayasa’da esnafın korunması ve teşvik edilmesine ilişkin düzenleme olduğuna işaret ederek,“Pek çok sorunla karşılaşıyorsunuz. Devlette doğru dürüst muhatabınız yok. Bir muhatabınız olması lazım. Bunun yolu da esnaf bakanlığıdır” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir’de Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi’nin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu açılışta yaptığı konuşmada, esnafı orta direk ve devletin ana omurgası olarak gördüğünü belirtti. Esnafın devlete yük olmadığını, vergi verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, esnafın tüm dünyada özel olarak korunduğunu belirtti.

Anayasa’da esnafın korunması ve teşvik edilmesine ilişkin düzenleme olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Bu gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu takdiri size ait. Devlette doğru dürüst muhatabınız yok. Bir muhatabınız olması lazım. Bunun yolu da esnaf bakanlığıdır. Şikâyet ediyorsunuz, şikâyet bakanlıklar arasında parçalanıyor, ana noktaya gitmiyor. Ana noktaya gitmesi için bir bakanlığın olması lazım. Bir siyasi sorumlu olması lazım. Siyasi sorumlu da ‘Bizim bunları çözmemiz lazım’ diyecek. Bu yok. Bunu yapacağız. Gücümüzü sizden alarak yapacağız. Bunu yaptığımızda esnafın sorunu kalmayacak.”

MARANGOZLUK HAYALİ

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Kılıçdaroğlu konuşmasında, marangozluğun değerli bir meslek olduğunu, kendisinin de küçükken marangozluk yapmayı hayal ettiğini söyledi. Esnafın koronavirüs sürecinde büyük sıkıntı çektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Esnaf gerçekten ezildi, mahvoldu. En büyük haksızlığı yaşadığımız dönem bu dönem oldu esnaf açısından. Zamanı gelince çözülecek. Bunların tamamını çözeceğiz, az kaldı. İster Halkbank, ister herhangi bir banka, ister esnaf kefalet kooperatiflerinden aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Sadece ana parayı makul taksitlerle alacağız. Esnafın ayağa kaldırılması lazım. Esnaf ayağa kalktığında Türkiye ayağa kalkacaktır. Esnafa değer vermemiz lazım. Esnafın gelir elde etmesi lazım. Onun çalışacağı alanın planlanması lazım. Gelişmiş ülkelerde aynı sokakta 5 berber dükkanı açamazsınız. Onun planlanması lazım. Herkesin çalışacağı ortamı yaratmak planlamayla olur.”

Kılıçdaroğlu: Esnafın muhatabı olmalı

PROTESTOCULARLA GÖRÜŞTÜ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma töreni ve Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine de katıldı. Karabağlar Belediyesi’nden haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, ezan okunduğu sırada konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu’na seslenerek yardım istedi. Tören alanı girişinde ise, “Uzundere için sözünü tut Büyükşehir”, “Uzundere kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm”, “Uzundere burada Tunç Soyer nerede?” yazılı dövizler taşıyan bir grup, Uzundere Mahallesi’nde kentsel dönüşümün bitirilmemesini protesto etti. Kılıçdaroğlu, aracından inerek protestocularla görüştü. Mahalle sakinlerinden Eray Uslu, kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söyledi. Mağduriyeti bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Ekonomik şartlar nedeniyle, fiyatlar belli olmadığı için müteahhitler korkuyor. İki kez ihaleye çıkıldı, katılan olmadı” cevabını verdi.

VATANDAŞIN YANITI

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Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehirin bütçesi ile yapılmasını talep eden Uslu’ya, “Devlete söyleyin, Büyükşehir Belediyesi ile anlaşsın, beraber yapsınlar. Hükümet’le konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, ihaleye girsin” ifadelerini kullandı. Uslu da “Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?” karşılığını verdi. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İzmir

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