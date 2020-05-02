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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu emekçilerle toplandı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu emekçilerle toplandı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle değişik sektörlerden çalışanlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, “Sosyal devlet dediğimiz kavramın bu tür insanlara, emeğe sahip çıkması lazım. Ama hâlâ bu konuda ciddi sorunlarımız var” dedi. Toplantıya, aralarında sağlık emekçisi, apartman görevlisi, kurye, maden işçisi ve gazetecilerin de bulunduğu 12 emekçi katıldı. Kılıçdaroğlu videokonferans ile yapılan toplantıda özetle şunları söyledi:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLAMAK GEREKİYOR

“Türkiye’de sağlık çalışanları bu sürecin en az hasarla atlatılması için olağanüstü çaba gösterdiler. Gerçekten de onları alkışlamak lazım. Bizim yaptığımız tespitlere göre Türkiye’de 1 milyona yakın kadın evlere temizliğe gidiyor belli süreler içinde. Bu kardeşlerimiz büyük oranda gelirden yoksun kaldılar. Bunlara devlet ulaşıyor mu? En azından bin TL para verileceği söyleniyor, bu para verildi mi?

Bir kişi pandemi nedeniyle işsiz kaldı. Eğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyorsa gidip dilekçe veriyor para alacak. Bir kişiyi de düşünün sigortalı ama kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor çünkü o süreyi doldurmamış. Ama o ötekinden yaklaşık 600 TL daha az aylık alıyor. Yasa nasıl çıktı, bu dengesizliği özendiren şekilde çıktı.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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