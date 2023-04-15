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Kılıçdaroğlu, Edirne'den Bulgaristan'a geçti

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Bulgaristan
Kılıçdaroğlu, Edirneden Bulgaristana geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 13:53

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'deki Eski Cami'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'ın Kırcaail kentinde iftar yemeğinde soydaşlarla bir araya gelmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

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İstanbul’dan kara yoluyla Edirne'ye gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, burada Eski Cami’yi ziyaret etti. Ziyarete Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler eşlik etti. Eski Cami İmamı Hasan Cerrah, Kılıçdaroğlu'na, Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet zamanında bin 414 yılında yapımı tamamlanan ve hat yazılarıyla ünlü tarihi cami hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, camide Kabe'den getirilen taşı ve diğer eserleri inceledikten sonra ayrıldı.

Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan soydaşlarla bir araya gelmek ve iftar yemeğinde buluşmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bu ülkeye çıkış yaptı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Bulgaristan

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