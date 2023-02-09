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Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

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#DEPREM#Kılıçdaroğlu#Kurtarma Çalışmaları
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

CHP Lideri Adana’nın ardından Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Nurdağı ve İslahiye’ye giderek depremzedelerle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Osmaniye, Hatay, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Kahramanmaraş ve depremin merkez üssü Pazarcık ilçelesini ziyaret ederek, depremzedelere 'geçmiş olsun' dileğini iletti. 

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası önceki gün Adana’ya gitti. Milletvekilleri, İstanbul, Ankara ve Adana büyükşehir belediye başkanları ile birlikte incelemelerde bulunan, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu ardından İskenderun’a geçti.

ENKAZ BAŞINDA

Kılıçdaroğlu burada İbrahim Karaoğlan Caddesi’ndeki binanın enkazına gitti ve arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp, iyi haber bekleyenlerle görüştü. 

Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezine geçti. Burada çalışmaları inceleyen, bilgi alan Kılıçdaroğlu dün öğle saatlerinde Osmaniye’ye geçti. CHP Lideri daha sonra Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gitti. Buradaki ziyaretinden sonra da Kahramanmaraş’a ve depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine geçerek çalışmaları inceledi ve halka geçmiş olsun diledi.

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#DEPREM#Kılıçdaroğlu#Kurtarma Çalışmaları

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