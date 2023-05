Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı

Haberin Devamı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Bolu’ya geldi. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı.



Kendisini bekleyen binlerce kişiye seslenen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin kaderini değiştirecek olanlar ilk kez sandığa giden gençlerdir. Sandığa gidip özgürlük, demokrasi, aş isteyeceksiniz. Daha güzel bir Türkiye’de yaşamak isteyeceksiniz. Otoriter yönetimi değiştirin, yerine özgürlükçü, demokratik bir yönetimi getirin. 5’li çetelerin değil, alın terini sömürenlerin değil, 85 milyon insanın cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin inancına kimliğine saygı duyacağım. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağım. Evde bir ailenin elektriği kesilmişse, kışın ortasında doğal gazı kesildiyse, o cumhurbaşkanı o ailenin yanında olmalıdır. Benim temel hedefim bu. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Kesinlikle herkesi kucaklayacağız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bir çocuk açsa, adaletsizlik var demektir, bir kadın şiddete uğruyorsa, bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var, demektir. Bu nedenle adaleti getireceğiz” dedi.



ORMAN KÖYLÜLERİNE SİGORTA SÖZÜ



Kılıçdaroğlu, orman köylülerine de sigortalı çalışma sözü verdiğini belirterek, “Orman köylülerimiz var. Türkiye’nin en fakir kesimi orman köylüleridir. Onlar çalışırlar, üretirler ama sigortalı olmazlar. Bunu değiştireceğim. Orman köylülerimiz ormanda çalışırken nasıl cesaretle çalıştıklarını dünyaya gösterecek. Sözüm var. Köylerde, ormanlarda kim alın teri döküyorsa, kadınların tamamı ve gençlerin sosyal güvenlik pimlerini devlet ödeyecek. İşveren Orman Genel Müdürlüğü olacak. Hepsi sigortalı olacak. Yıllardır hiçbirinin sosyal güvenliği yok. Bay Kemal buna izin vermez. Herkesin hakkını teslim edeceksiniz. Alın terinin ne kadar önemli olduğunu iktidar sahiplerinin bilmesi lazım” diye konuştu.

CHP ’nin 6 okundan birinin ‘milliyetçilik’ olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, kendisini milliyetçilik üzerinden eleştirenlere yönelik şunları söyledi:“Bizi bazen milliyetçilikle eleştiriyorlar, siz milliyetçi değilsiniz, diyorlar. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. Açık ve netim. 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Milliyetçilik yurtseverlik, vatanseverliktir. Askerlik yapan kardeşlerim bilirler. Sınırda bir tabela var. ‘Hudut namustur’ yazar. Huduttan hiç kimse elini kolunu sallayarak geçemez. Bizim milletçiliğimizi sorgulayanlara soruyorum. 3 milyon 600 bin Suriyeli nasıl girdi? Nereden geldi bu insanlar? Sandığa gidip oyununuzu kullanacaksınız. 3 milyon 600 bin Suriyeliyi ve Afganları kendi ülkelerine uğurlayacağım endişe etmeyin. Bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Akıl alacak şey değil. Sandığa gidip oy vereceksiniz. Bu ülkede milliyetçiliğin ne olduğunu da onlara göstereceğiz. Suriye’de 34 asker şehit edildi. Ne yaptılar. Koşa koşa Putin’in ayağına gittiler. Putin’e niye gidiyorsun? Şehit olan bizim askerlerimiz. Sen onun kapısına niye gidersin ? Kapısında bekledi. Putin açtığı kronometreyi çalıştırdı. Türkiye Cumhurbaşkanını beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mu milliyetçilik? AK Parti’ye oy veren MHP’ye oy verenlere sesleniyorum. Allah aşkına bu mudur? Benim 85 milyona sözüm var. Hiçbir vatandaşın yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. Milliyetçilik diyorlar. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız kırmızı çizgimizdir. Peki, bir soru; Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi. Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Bize milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Siz kim, milliyetçilik kim. Bay Kemal cumhurbaşkanı olunca, Süleyman Şah Türbesi kendi toprağımıza gidecek. Bayrağımız göndere çekilecek. Siz kim milliyetçilik kim ? Ülkeyi sevmek milliyetçilik, insanı sevmek, halkın karnını doyurmak milliyetçiliktir. Milliyetçilik kutuplaşma değildir. Milliyetçilik ekonomiyi büyütmektir.”Ev hanımlarına asgari ücret yatırılacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Emekli geçinemiyor. Hayat pahalılığı var mutfaklarda. En büyük sıkıntıyı yaşayan evdeki kadın. Akşam ne pişireceğim, çocuğu nasıl doyuracağım, diye düşünüyor. Benim sözüm var. Aile destekleme sigortası getireceğim. Hiçbir aile ‘benim gelirim yoktur’ demeyecek. Kadının banka hesabına para yatıracağız. Asgari ücret gibi olacak. Kadın aylığını çekip, çoluk çocuğunun rızkını alacak. Benim felsefem böyledir. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç endişe etmeyin. Ben bu ülkede kadının yoksulluk çekmesini istemiyorum. Her evde asgari bir gelirin olması, çocukların huzur içinde okula gönderilmesi lazım. Beslenme çantası uygulamasına son vereceğiz. Çocuk okulda suyunu, sütünü içip yemeğini yiyecek. Hiçbir çocuk bu coğrafyada aç yatmayacak. Beslenme çantası gibi bir kaygıyı anne taşımayacak. Kurban bayramında 15 bin lirayı görecek bütün emekliler. Bunu söylüyorum ya ‘efendim parayı nerden bulacaksın’ diyorlar. 5’li çetelere para buluyorsun. Dolarlar, avrolar buluyor, uyuşturucu baronları ile kucak kucağa yaşıyorsun. 5’li çetelerden alıp size vereceğim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması öncesinde kalabalığa seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Bunlar belki ilk dönemde güzel işler yaptılar. Ama sonrasındaki etrafındaki aklı başında insanlar, kendi bakanları bile onlarla çalışmayı reddetti. Onlarla çalışmayı reddediyorlar. Bu kadar kötüler. O bakımdan biz yeni bir dönem başlatacağız. Partisi ne olursa olsun. Devletin işi devletindir, milletin işi milletindir. Millete hizmet etmesi gereken devlettir. Öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki sizlere Allah’ım biz nasıl bir kabus yaşamışız. Bu Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl kabustan uyandırmış diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.Erzurum’da yaşananların provokasyon olduğunu belirten İmamoğlu, “En doğusundan en batısına, her şehrimiz her kasabamız her köyümüz kalkınacak. Köylerimizde öğretmenler ve okullar olacak. Bütün atamalar bize emanet. Herkes hakkını alacak. Edison’un bile ampulü icat ettiğine pişman olduğunu biliyorum. Bu seçimde kötülük kaybedecek iyilik kazanacak. İmamoğlu’na taş atılmış falan filan. 150-200 kişinin provokasyonu hiçbir şehri lekeleyemez. O canım dadaşların üzerine toz zerresi bile konmaz. Ama bu işi yaptıranlar er geç ortaya çıkacak. Bu işi yaparken, oradaki güvenlik güçlerine seyrettiren akıl, müdüründen, valisine, bakanına varıncaya kadar ortaya çıkacak. 15 Mayıs’tan sonra onlardan hesap sorulacak. Bu millet rahat edecek” dedi.Gençlere seslenen İmamoğlu, oyları bölmeme çağrısı yaparak, “Bu dönemi tersine çevirmek zorundayız. Sakın hayatınızın en önemli kararını ihmal etmeyin oy kullanın. Bu parti seçimi değil geleceğimizin seçimi. Geleceğinizi kısıtlayan, sesinizi kısan, üniversiteleri üretemez hale getiren aklı eve yollayın. Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Çankaya’ya gönderin. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş devlet aklıyla olur. Dansla müzikle olmaz. Oylarınızı bölmeyin, oylarınızı kullanın. Bu en ön safta gençlerin mücadelesidir” diye konuştu.