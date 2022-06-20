Kılıçdaroğlu: Birinciliğin yolu halka dokunmak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Füsun Sökmez ve Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu’nun da eşlik ettiği kabulde şunları söyledi: “Atatürk’ün Cumhuriyet’in temellerini attığı Samsun, Erzurum, Sivas ve Amasya’da birinci parti olmamız gerekiyor. Cumhuriyet’in 100. yılına girerken bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Bunun yolu da halka dokunmaktan geçiyor. Özellikle ev kadınlarına ve gençlere yoğunlaşın. Yoksul vatandaşlarımıza Aile Destekleri Sigortası’yla nasıl yoksulluktan kurtulacaklarını anlatın. Kâbus bitecek, huzur gelecek. Torpillilerin saltanatı sona erecek, hak edenin kazandığı bir düzen gelecek.”



Nazlıaka da, 100 bin kadın üye hedefine ulaşmak için örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Nazlıaka, kapı kapı dolaşıp Aile Destekleri Sigortası’nı anlattıklarını da aktardı.

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TARIM BAKANLIĞI’NA GİDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanlığı’na gideceği mesajını verdi. İzmir’de kürsüye çıkardığı üç kadın çiftçiye ilişkin bakanlığın yaptığı yazılı açıklamayı etiketleyen Kılıçdaroğlu “Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye ‘Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz’ diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın...” dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan ise “Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de çiftçilerle buluşmasında kürsüye çıkan 3 kadın çiftçiye verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler” başlıklı açıklama yayınlandı. Yazıda iki konuşmacıya verilen süt, buzağı gibi destekler sıralandı, “3. konuşmacının İşletmesi 2021 10. ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmesi neredeyse 2 kat büyümüştür” denildi.