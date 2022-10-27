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Kılıçdaroğlu: Bir numaralı ülkücü ve milliyetçi benim

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Rozet
Kılıçdaroğlu: Bir numaralı ülkücü ve milliyetçi benim
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine farklı partilerden 121 kişinin katılım törenine katıldı.

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121 kişiyi temsilen 8 yeni üyeye parti rozetlerini takan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

YENİ BAŞLANGIÇ

“Yepyeni bir başlangıç için buradayız. Helalleşme için buradayız. Helalleşmeyi şunun için yaptım: Bizdendir, değildir diye bir ayrım yapmamalıyız. Birisi haksızlığa uğradıysa helalleşmemiz, onu gidermemiz lazım. Bizim de yanlışımız oldu. Sağlıklı bir beraberliği büyütürsek çok daha güzel şeyler inşa ederiz. Biz Osmanlı’dan devraldık ve Türkiye’yi kurduk. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmeliyiz. Hepimizin bir hedefi var: Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan ile sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var.

TÜRKİYE MESELESİ

Ülkücülük, vatanseverlikse, bir numaralı ülkücü ve milliyetçi benim. Bize hep ‘terörist’ derler, bağırırlar. Ben anlamakta zorluk çekerim. Terör örgütünün saldırdığı adam benim. Hiçbir lider çocuğunu göndermezken kendi evladını askere gönderen benim. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken isyan eden benim. Nasıl oluyor da biz vatansever olmuyoruz? Ben bu ülkenin sağduyulu insanlarına güveniyorum. Meseleartık parti değil Türkiye meselesi.”

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KADININ KIYAFETİ: SİYASETÇİNİN İŞİ Mİ YOK?

- Kılıçdaroğlu başörtüsü düzenlemesi konusunda şunları söyledi: “Siyasetçiler kadınların kılık kıyafeti hakkında karar vermesin. Siyasetçinin başka işi mi yok? Kadının kılık kıyafetine kimse dokunmasın diye 1935’te karar alınmıştır. Bugün biz toplumdaki huzuru bozan siyaset anlayışından, birliği sağlayan bir anlayışa gitmek zorundayız. Birlikte mücadele edeceğiz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ciddi bir atak yapmak zorundayız.”

 

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