Kılıçdaroğlu: Başka bir bildiği yok

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Aziz Milletim Sıra Sende’ buluşmaları kapsamında dün Karabük ve Bartın’da halka hitap etti. Millet İttifakı'nın planlarını milletin iradesiyle bozacaklarını belirten Bahçeli, özetle şunları söyledi: "Türkiye'yi ihanete muhtaç etmeyeceğiz. 'Geliyor gelmekte olan' masalını anlatan 'sana söz' aldatması ile avunan münafık muhterislere sesleniyorum; Nereye geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? Bir yere gitmiyoruz. Gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz. ‘Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var' diyoruz.



EMEKLER BOŞA GİTMEDİ



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet iradesinin üstünlüğü pekiştirilmiştir. Hamdolsun aşı tutmuştur, emekler boşa gitmemiştir. Bağlanan umutlar israf edilmemiştir. Yeni yönetim sistemi geleceğin ufkunu aydınlatmıştır. 2033 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla yerleşmesini, sistemin avantajlarının daha çok hissedileceği uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla ekonominin kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesini sağlayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme geri dönmekten başka bildiği bir şey yoktur.

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KRİZ DEMEKTİR



Türk milleti geçmişten ders çıkarmakla birlikte geleceğe iyimser ve ümitle batmaktadır. Parlamenter sistem demek; siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir. Parlamenter sistem demek; istikrarsızlığın ve irade kastlarının etkinliği demektir. Parlamenter sistem demek; koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir. Geriye dönmek uçuruma sürüklenmektir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemizin ve milletimizin hayrına ağzından tek bir söz çıkmamıştır. Parlamenter sisteme geri dönmeyi tasarlamak, Türkiye'nin en az 10 yılını çalmaya, tarihin gerisine düşürmeyi planlamak demektir.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır. Bunu göremiyorlar. Ağızlarından düşürmedikleri, güçlendirilmiş parlamenter sistem, siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlemdir." Bahçeli, Bartın’daki konuşmasında “Şarlatanlar kulübünün cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur” ifadesini kullandı.