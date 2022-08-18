Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturarak sorunlar çözülemez

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde dün Yalova’ya gitti. CHP Meclis Grup toplantısını da Yalova’da yapan Kılıçdaroğlu ziyaretlerinde özetle şu mesajları verdi: “Bu Tarım Bakanlığı ile tarım işini çözemezsiniz. Bütün bakanlıkların hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki bütün yapısal kurumların yeniden inşa edilmesi lazım. Ahbap-çavuş ilişkisiyle bu işler yürümez.

SİYASET ÇÖZEN OLMALI

Benim kişisel inancım, felsefem, parti olarak da felsefemiz; bir yerde sorun varsa o sorunu yaşayan insanları çağıracaksınız veya siz ayağına gideceksiniz, oturup konuşacaksınız. Sorunu çözmek istiyoruz, sorunu yaşayanla muhatap oluyorsunuz. Bir süre sonra sorunu çözüyorsunuz. Minnet duyacak, siz de minnet duyacaksınız. Siyaset kurumu, sorun yaratan değil çözen kurum olmak zorundadır.

Türkiye düşündüğünüzden çok daha büyük ve çok daha güzel bir ülke. Olağanüstü zenginliğimiz var ama bu zenginliğin ne anlama geldiğini, bundan nasıl yararlanmamız gerektiğini, siyaset kurumu tam öğrenmiş değil. Ankara’da odalarda oturarak, bu sorunlar çözülemez. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. ”

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‘13. CUMHURBAŞKANI’

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapılan partisinin grup toplantısında da kürsüden eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından “13. cumhurbaşkanı” olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi;

“Bu ülkede israfı sonlandıracağız. Bu ülkeye demokrasiyi getirdiğimiz zaman herkesin ekmeği, herkesin işi gücü olacak. Biz bunun da mücadelesini vereceğiz ve veriyoruz da zaten bunun mücadelesini. O nedenle bize güvenin, biz bütün çarkları onaracağız. Türkiye’nin çarkları şaşmaz saat gibi sağlıklı ve tutarlı çalışacak. Bundan emin olmanızı isterim.”

DEPREM ANITINA ZİYARET

Yalova merkezindeki ‘Deprem Anıtı’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, hayatını kaybedenler anısına gül bıraktı.