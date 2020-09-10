Kılıçdaroğlu 97. kuruluş yılında ‘çuvaldız’ı partililere batırdı: Ankara’da konuşmakla iktidar olunmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97. kuruluş yıldönümü konuşmasında, “İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” diye konuştu. Kılıçdaroğlu basın toplantısında şunları söyledi:

ÇOCUKLARA KURULUŞU ANLATIN

“97 yıl önce resmen kurulan CHP, güçlenerek yaşamını sürdürüyor. Bu Cumhuriyet nasıl kuruldu? Biz gerçekten de çocuklarımıza bunları anlatıyor muyuz? Hangi koşullarda bu ülkenin inşa edildiğini biliyor muyuz?

ACIMASIZCA ELEŞTİRİLİYOR

CHP o kadar acımasızca eleştirilmiştir ki, tarihten soyutlanarak, tarih unutturularak o kadar sert eleştirilmiştir ki, emin olun anlamakta zorluk çekiyorum. ‘‘İsmet Paşa asker kaçağı’ demişlerdir. Ömrü savaş meydanlarında geçen bir kişi nasıl asker kaçağı olur?

DERT DİNLEYECEKSİNİZ

Uzun bir süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Ama bunun kabahati vatandaşta değil, kabahati bizde. CHP’lilerde. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara’da konuşup da ‘Vatandaş bana oy verir’ derseniz bu iş olmaz. Gezeceksiniz, vatandaşın sofrasına oturacaksınız, derdini dinleyeceksiniz. Sizi en sert şekilde eleştirse bile, eleştiriyi büyük bir sabırla ve hoşgörü ile dinleyeceksiniz. Bir vatandaşın sizi eleştirmesi aslında çok değerlidir.

Türkiye’de yeni bir süreç başladı. Ekonomik buhranın içindeyiz. Erdoğan’a çağrımı yeniliyorum; Türkiye’yi bu buhrandan nasıl kurtaracağını millete anlat.”

CHP ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

◊ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 97. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün parti yöneticileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Genel Merkezi’ne geçerek basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir’deki programında, koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda basın mensubuna izin verildi. Programa ajanslar ve TRT’nin dışında kimse alınmadı. (◊ Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)