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KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi

#CHP#Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu#Erzurum
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 120 milletvekili ile Erzuruma geldi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin haftalÄ±k toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi.

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CHP, TBMM'nin tatile girmesinin ardÄ±ndan, her hafta salÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan grup toplantÄ±sÄ±nÄ± il il gezerek gerÃ§ekleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±. Bunun ilk uygulamasÄ± iÃ§in Erzurum seÃ§ildi. Saat 08.40 uÃ§aÄŸÄ± Erzurum'a inen CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve 120 milletvekili, havalimanÄ±nda partililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 120 milletvekili ile Erzuruma geldi

Halk oyunlarÄ± gÃ¶sterisini izleyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve milletvekilleri, ilk olarak Yakutiye ilÃ§esindeki kurtuluÅŸ meÅŸalesinin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Erzurum Kongre binasÄ±nÄ± gezdi. Kongre binasÄ±nda HÃ¼seyin Rauf Bey'in masasÄ±nda oturan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, gÃ¶revlilerin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± dinledi.Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 120 milletvekili ile Erzuruma geldi

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Kongre binasÄ±ndan Ã§Ä±kan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, aynÄ± bÃ¶lgedeki esnafÄ± ziyaret ederek sohbet etti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bir berbere girip esnafa hal hatÄ±r sordu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, koltukta oturanlardan birinin Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce Ã¶nce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± sonra gÃ¼lÃ¼mseyerek iÅŸ yerinden Ã§Ä±ktÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 120 milletvekili ile Erzuruma geldi

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, saat 13.30'da CHP grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak. Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ndeki grup toplantÄ±sÄ±, vatandaÅŸlara aÃ§Ä±k olacak. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan STK'lar, muhtarlar ve kanaat Ã¶nderleriyle bir araya gelecek KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, saat 16.30'da da MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 120 milletvekili ile Erzuruma geldi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, saat 18.00'de ise kanaat Ã¶nderleri ile toplantÄ±da ve yemekte bir kez daha buluÅŸacak. CHP'li milletvekilleri ve parti yÃ¶neticileri de 20 grup halinde kent genelinde saha ziyaretleri gerÃ§ekleÅŸtirecek.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve milletvekilleri akÅŸam uÃ§aÄŸÄ± ile geri dÃ¶necek.

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