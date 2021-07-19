Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Sıklıkla test olan biri olmama rağmen, yakın ekibimden iki personelimde pozitif görülmesi nedeniyle bugün tekrar test oldum ve pozitif olduğum anlaşıldı. Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum. Karantina sürecini evde geçireceğim. Doktorlarımız tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki, tedbir tercih değil zaruridir. Keşan’ımızda çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Herkes görevinin başında olacak. Allah'ın izniyle inşallah sağlığımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum” ifadelerini kullandı.

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