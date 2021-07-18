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HaberlerGündem HaberleriKırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
GeriGündem Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kesimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, belirtiler üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavi sürecini evinde geçireceğini belirtin Kesimoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Kovid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım."

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