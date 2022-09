Kendinize gelin Amerika ve Batı sizi kurtaramaz

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Türkiye olarak, Ege ve Akdeniz’in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz tüm kalbimizle barış, huzur istiyoruz. Anlaşmazlıklarımızı uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde diyalogla çözmek istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk: Biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz.

YUNANİSTAN’I ‘GİZLİ İŞGAL’ ANLAMINA GELİYOR

Yunanistan’ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Karası, denizi ve havasıyla ülkemizin savunmasından taviz vermeyecek ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken, hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya’ya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkânlarımız bunların çok ötesinde. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Netice itibariyle, o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü duymak da vazifemizdir. Batı Trakya’da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan’a, Başbakanına, Cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz: Kendinize gelin. Amerika’dan, Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz.

BATI DÜNYASINI KIŞ KORKUSU SARDI

Ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafya gerçekten sancılı günler yaşıyor. Amerika’dan Avrupa’ya pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes yüzde 8-9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon arasındaki devasa farkı gayet iyi biliyor. Kış yaklaştıkça Batı dünyasını büyük bir endişe ve korku sarıyor. Hatta birileri de ‘Eğer turizm olarak bir yere gidecekseniz Antalya’ya gidin’ diye tavsiyelerde bulunuyor. Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla, halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor. Tüm bu can yakıcı hakikatlere rağmen jeopolitik hesaplar nedeniyle barışa giden yol maalesef bir türlü açılmıyor. Türkiye savaşı sona erdirmek için samimiyetle çalışan, gayret gösteren, bu uğurda çaba harcayan yegâne ülke durumundadır.

YILBAŞINDAN SONRA EKONOMİ GÜÇLENECEK

Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceğiz. Sanayi üretiminde, tarımda, turizmde salgın öncesi dönemleri yakaladık, hatta kimi alanlarda geçtik. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Avrupa’da havalimanları kriz üstüne kriz yaşarken, havacılık sektörümüz tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Enerjide zamanında attığımız stratejik adımların meyvelerini topluyoruz.”

MÜJDEYİ VEREYİM 2023’TE REKOR OY ALACAĞIZ

' Erdoğan partililerine 2023 seçimleriyle ilgili şöyle seslendi: “Bu dönemde Türkiye’nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı varken, en büyük talihsizliği de bu takoz muhalefetidir. İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Bunun için bize ve AK Parti’nin illerdeki sancak beyleri olan il başkanlarımıza önemli görevler düşüyor. Üç şeyi yapmaktan asla bıkmayacak, geri durmayacağız. Birincisi, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. İkincisi, gencinden yaşlısına her kesimden insanımızın hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. Üçüncüsü, muhalefet sadece lafla vakit öldürürken 2053 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair hayali, programı, projesi olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda ve onların gönül dünyalarına girdiğimizde, 2023’te müjdeyi vereyim, rekor bir oyla Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerini Allah’ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum.”

MERSİN POLİSEVİ’NE SALDIRI TERÖRİSTLER HAK ETTİĞİNİ BULDU

Yunanistan’ın Lavrion kampı başta olmak üzere Avrupa’nın hemen her ülkesinde vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Ellerini kollarını sallayarak özgürce gezebiliyor. Bize komşuluk haklarından bahsedenlerin her şeyden önce bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir. İşte dün gece Mersin’de PKK’lı alçaklar bir polisimizi şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Hamd olsun teröristler anında hak ettiği karşılığı buldu. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP’ye ya CHP’nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP’yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır.

2 KADIN TERÖRİSTİ KİM İSTİSMAR ETTİ

Altındağ Kültür Sarayı’nda “Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı” programında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da özetle şu mesajları verdi: “AK Parti, Türk siyasi hayatında en etkin kadın teşkilatını kuran, kadınlara en çok yer veren partidir. Dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti’nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. Mersin’de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum, parlamentoda olan parti. Adı parti. Ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın. İki kadın kendilerini patlatıyor ve Mersin’de bunlar ölüyor. Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle ‘Biz Türk siyasi hayatında varız’ diyecekler. Yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti.

GELMEYİN BU OYUNA

Yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin şevki ile daha önemli adımlar attık. Kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Geçmişte kimi cehaletten, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği elbette bir gerçektir. Başörtüleri sebebiyle polis copları altında, üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla birlikte inletildiği durumları yok sayamayız. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza, kızlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti. Bunu biz başardık. CHP, birkaç başörtülüyü buluyor, yakasına rozet takıyor, ‘Sizden yanayız’... O kardeşlerime sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna.”

AİLE DESTEK BÜTÇESİNİ 40 MİLYARA ÇIKARDIK

“Yarın (bugün) Ankara’nın ikinci dev şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Her yönüyle modern; inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara’nın sağlıkta sorunu kalmayacak. Hasta kabulleri de başladı. 500 bin konut, 250 bin konut arsası, 50 bin işyeri projesinin milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını hep beraber gördük. 15 milyar liralık bütçeyle açıkladığımız Türkiye Aile Destek Programı’nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık. 2.5 milyon haneye ulaşacak bu programla bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz.”