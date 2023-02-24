Kendi evinden sağ çıktı... Ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kalarak hayatını kaybetti

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Hassa'da yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi.

Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı. Araz’ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Fatma Araz’ın kendi evi ise depremde yıkılmadı.

"AİLESİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ, ONLARI KURTARMAK İSTEDİ"

Hayatını kaybeden Fatma Araz’ın torunu Abdulkadir Araz, "Biz depremde uyandık, babam çıkalım dedi. Halam ile nenem diğer evde beraber yatıyorlardı. Bizi gelip uyardı, çocuklarım dışarı çıkın diye bağırdı. Daha sonra bizim ev yıkılınca nenem altında kalarak vefat etti. Amcalarım 6 aile olarak burada kalmaktayız. Nenem kendisi evinden sağ çıktı, bize yardım etmek için dışarı çıkalım diye uğraştı. Deprem oluyor çocuklarım dışarı dedi, biz ailecek dışarı çıktık. Biz binanın yıkılmasına sokakta şahit olduk, baktık nenem enkaz altında kalmış" şeklinde konuştu.

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