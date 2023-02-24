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Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Deprem#Enkaz
Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 10:02

Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu Köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük yıkıma neden oldu. Adıyaman'da 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu Köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.

Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

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#Adıyaman#Deprem#Enkaz

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