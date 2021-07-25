‘Kemal yemeğe geç kalınca kızıyorum’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, YouTube’ta Armağan Çağlayan’ın sunduğu Gör Beni programına katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da eşinin katıldığı yayını sosyal medya hesabından, “Selvi Hanım, biricik eşim; ailemizin çekim merkezi, özü. Uzun ince bu yolda, kendisi ile yürüdüm gündüz gece...” mesajıyla paylaştı.

SEVİYORUM SOKAĞI

Selvi Kılıçdaroğlu’nun anlattıklarından satır başları şöyle: “(Türkiye’de lider eşi olmak) Çok kolay değil tabii. İster istemez biraz daha dikkatli oluyorsunuz. Birçok zorluğu var. Mesela ben çok sokağa çıkan insandım, seviyorum sokağı, toplu taşıma araçlarıyla giderdim, son üç dört senedir onu yapamıyorum. Siyaset de hayatımızın her yerinde var.

47 SENELİK EVLİYİZ

47 senelik evliyiz. İlk İzmit’te gördüm eşimi. Aslında biz eşimle teyze çocuklarıyız. Fakat lise çağıma kadar hiç görmedim kendisini. Evlendikten sonra evlerine gittim. Kemal akademideyken tanıştık, aileden de kimseyi görmemiştim abisi dışında.

(Siyaset yapma kararı) Hayır demedik de pek sıcak baktığımız söylenemez. Sadece ben değil çocuklar da öyle. Zor olacağını biliyorduk, bunu görüyorduk. Kendisi olmak istiyordu, saygı duyduk. CHP kolay bir parti değil.

40 YIL SONRA ÖĞRENDİM...

(Yoğunluk, akşam yemekleri) Siyasete atıldığında çocuklarım büyümüştü. Ne kadar küçük olurlarsa o kadar çok etkileniyorlar tabii. Bir yemek zamanı babanın olmaması veya bayramda, tatillerde bir yere gidilmediğinde daha çok etkileniyorlar. Şuna kızdığım oluyor, yemeğe gelmeyecek onu haber verebilirsin. Bazen kızıyorum tabii ki, yemek hazırlıyorsunuz gelip yiyecek diye, geliyor ve ‘Yedim’ diyor. Ee bazen kızıyorum, haber vermesini istiyorum.

40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem. Çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir onun için bamya yapıyorum. Ev işlerini haftada bir gelen yardımcıyla yapıyorum, yemekleri ise bizzat kendi ellerimle hazırlıyorum.”

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