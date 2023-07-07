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Kemal Kılıçdaroğlu'na 'sağcı' danışman krizi! Ulukuş: CHP’ye yakışmıyor

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#CHP#TBMM#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 15:50

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak açıklamalar yapan eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş son olarak Abdullah Çatlı açıklamaları ile gündeme gelmişti. Gökşen Anıl Ulukuş'la ilgili CHP Genel Merkezi'nden danışman olmadığı yönünde açıklama yapıldı. Ulukuş da o açıklamaya "Genel Başkan'a, danışmanların görevden alınması sonrası 'danışman mıyım' diye sordum. 'Sen devam et' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Çatlı açıklamaları ile gündeme gelen CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu belirten, hatta danışman olmasına CHP'den bir çok ismin de tepki gösterdiği Gökşen Anıl Ulukuş'la ilgili dikkat çeken gelişmeler var.

EREN ERDEM'DEN SAĞCI DANIŞMAN AÇIKLAMASI GELDİ

CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem bu konuda bilgilendirme yaptı. Ulukuş'un danışman olmadığına dikkat çekti. Erdem, "Kılıçdaroğlu’nun “danışman atamaları” yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır." dedi.

TARTIŞMALI İSİM ULUKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Ama tartışma bununla bitmedi. Çünkü CHP'li birçok ismin de danışman olmasını eleştirdiği Abdullah Çatlı açıklamaları ile gündeme gelen eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere “Ben hâlâ danışman mıyım?” diye sordum. Her seferinde “Burada 90 tane danışman vardı, Bu karar onlar için. Sen devam et.” cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor."

Ulukuş, “Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.” zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP’li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP’nin altı okuyla problemi olanlar CHP’li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP’nin kurucu iradesidir." dedi.

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#CHP#TBMM#ANKARA

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