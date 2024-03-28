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Kemal Kılıçdaroğlu: Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Secim2024
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 10:33

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır" açıklamasında bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben, 'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben, partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben, defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamının kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben, bütün bunlara rağmen, 'Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor' iftirasına uğrayan yine ben. Tekrar ediyorum; partimin bütün adaylarına desteğim tamdır.

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Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum; Evet, bir gün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim. Bunu da asla unutmayın; Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Secim2024

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