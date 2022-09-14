Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Bayrağımız ve vatanımız tartışılmaz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020’de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlamasında yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü. Patlamada kardeşi Sebahattin Tepeçınar’ı kaybeden Hatun Göktepe’nin Akyazı ilçesindeki evinin bahçesine konuk olan Kılıçdaroğlu, “Büyük bir mağduriyet, büyük bir ihmal var. Bunun da farkındayım. Acıyı tamam sineye çekelim de en azından adalet dediğiniz bir kavram var. Bu adaletin de olması lazım. Adaletin olmadığı yerde dünya olmaz, kainat olmaz. Devletin dini adaletse adaletin de bir şekilde sağlanması lazım” diye konuştu.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya Yerel Kültür Derneği ziyaretinde, sahnenin önüne bir kazan keşkek getirildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, keşkeği karıştırdı. Kendisine ikram edilen keşkekten yiyen Kılıçdaroğlu, daha sonra da derneğin bahçesinde güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

‘EN ÇOK ÜZEN, YEMEK VERİLMESİ’

Kılıçdaroğlu, patlamanın ardından verilen yemeğe değinerek, “Avukat arkadaşlar sağ olsunlar, çalışıyorlar. Beni en çok üzen, canımı acıtan, olayın sıcaklığı dururken bir yemek verilmesi, sanki böyle bir şey olmamış gibi bir atmosferin yaratılmış olması. Bu doğru bir şey değil, hepimiz insanız. Bu acıyı telafi etmek zorundayız. Sizlerden özür dilemeleri lazım, sizlerle helalleşmeleri lazım bunların” dedi.

‘ADALET İÇİN TAKİP EDECEĞİZ’

Bir vatandaşın acısı varsa herkesin paylaşması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Beni kabul ettiniz, sağ olun. Sofranızda ağırladınız. Şundan emin olmanızı isteriz; adalet yerini buluncaya kadar bizler takip edeceğiz. Toplum olarak bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kadar çok kamplaştık ve ayrıştık ki birbirimizi düşman olarak görmeye başladık. İnşallah düzelir, karamsar değilim. İnşallah adalet yerini bulur.”

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‘HERKESİN GÖRÜŞÜ BAŞIM ÜSTÜNE’

Sakarya Yerel Kültür Derneği’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset doğru değil. Zaten siyasetçi eğer kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorsa toplumu ayrıştırıyor ve toplumu bölüyordur. Vatanı ve bayrağı ile sorunu olmadığı sürece bir daha altını çizeyim, bizim iki kırmızı çizgimiz vardır; bayrağımız ve vatanımız tartışmasızdır. Onun için de herkesin görüşü var, benim başımın üstüne” dedi.

‘SAKARYA MEYDAN SAVAŞI GAFI’

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sakarya’da yapıldığı yönünde ifade kullanarak “Sakarya aynı zamanda bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya’ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya Savaşı’dır, Sakarya galibiyetidir” dedi.



23 Ağustos 1921’de başlayıp 13 Eylül 1921’de sona eren, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Meydan Savaşı, Sakarya ilinde değil Ankara’nın Haymana ve Polatlı ilçelerini çevreleyen bir alanda gerçekleşmişti.