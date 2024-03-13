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Kedi Eros'u vahşice katletmişti! İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıkıyor... Hayvanseverler adliyeye akın etti

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#İbrahim Keloğlan#Kedi Eros#Hayvana Eziyet
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 11:04

İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

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İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

Kedi Erosu vahşice katletmişti İbrahim Keloğlan hakim karşısına çıkıyor... Hayvanseverler adliyeye akın etti

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Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekliyor.

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#İbrahim Keloğlan#Kedi Eros#Hayvana Eziyet

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