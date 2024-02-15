Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, oturduğu sitede protesto edildi

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Başakşehir’de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, 1 yıl 3 ay cezasına çarptırıldıktan sonra hükmün açıklanması ertelenmiş ve Keloğlan serbest bırakılmıştı.

Keloğlan’ın cezasının ertelenmesine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. Keloğlan’ın cezasının ertelenmesi üzerine oturduğu sitede toplanan hayvan severler kararı protesto etti. Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen ve site sakinleri tarafından ’Eros’ ismi verilen kedi için, sitede yaşayan çocuklar bir ağacın dibine çiçek bıraktı.

"ARTIK BU VAHŞETE BİR DUR DEMEK İSTİYORUZ"

Hayvan hakları platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, "Öncelikle tüm sokak canları ve Eros için adalet istiyoruz. Hepimizin amacı aynı, burada toplanmamızın amacı aynı. Burada aslında büyük bir olay yaratmaktan ziyade, sokak canlarımıza destek olup onların yanında olduğumuzu hissettirmek. Değil Türkiye’de, değil ülkemizde tüm dünyada artık bu vahşete bir dur demek istiyoruz. O yüzden hayvan hakları anayasası diyoruz. Yargıtay konuyla alakalı mevcut savcılık itiraz dilekçesini zaten gerçekleştirdi. Platformumuzdan avukat Merve hanım bu süreç için gerekli itirazlarında bulundu. İki hafta sonraki süreç içinde hâkim izne çıktığı için şu anda dava durdurulmuş durumda. Ama iki hafta sonra tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Olayın hem gönüllüler olarak hem site sakinleri olaraktan burada takibini gerçekleştireceğiz. Artık hiçbir şekilde ülkemizde katillerin barınmasını istemiyoruz" dedi.