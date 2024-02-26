×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’dan kedi Eros telefonu: Bu nasıl olur

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Kedi#Eros
Erdoğan’dan kedi Eros telefonu: Bu nasıl olur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın tahliyesiyle ilgili “Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diyerek beni aradı” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Tunç dün katıldığı TV100 yayınında kamuoyunda büyük tepki çeken vicdansızlığa ilişkin şöyle konuştu:

Kedi Eros’la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim, peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış, sonrasında hük üm verilmiş. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti. İtiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassassız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor.”

İbrahim Keloğlan yılbaşı gecesi Başakşehir’de yaşadığı apartmanın asansöründe gördüğü kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldürmüş, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Keloğlan, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#Kedi#Eros

BAKMADAN GEÇME!