Erdoğan’dan kedi Eros telefonu: Bu nasıl olur

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Bakan Tunç dün katıldığı TV100 yayınında kamuoyunda büyük tepki çeken vicdansızlığa ilişkin şöyle konuştu:

“Kedi Eros’la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim, peşinden koşarken kapattım. Burada kişi 1 ay tutuklu kalmış, sonrasında hük üm verilmiş. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti. İtiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassassız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessessi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor.”

İbrahim Keloğlan yılbaşı gecesi Başakşehir’de yaşadığı apartmanın asansöründe gördüğü kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldürmüş, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Keloğlan, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti.