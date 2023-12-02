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Kedi düşmanına 5 ay hapis cezası

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#Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı#Asliye Ceza Mahkemesi#Küçükçekmece
Kedi düşmanına 5 ay hapis cezası
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 07:00

İstanbul Küçükçekmece’de yaşadığı apartmana 5 Ocak 2023 günü gece saatlerinde gelen Aytuğ Koyuncu, kapının içindeki kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darp etti.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu serbest kaldı. Başsavcılık karara itiraz edince nöbetçi sulh ceza hâkimliği kararıyla gözaltına alınan Koyuncu, tutuklandı. Ancak ilk duruşmada tahliye edildi.

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Küçükçekmece 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanığa “ev hayvanına işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak” suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutumu nedeniyle  cezayı 5 ay hapse indirdi.

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#Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı#Asliye Ceza Mahkemesi#Küçükçekmece

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