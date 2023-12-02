Kedi düşmanına 5 ay hapis cezası

Güncelleme Tarihi:
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu serbest kaldı. Başsavcılık karara itiraz edince nöbetçi sulh ceza hâkimliği kararıyla gözaltına alınan Koyuncu, tutuklandı. Ancak ilk duruşmada tahliye edildi.
İYİ HÂL İNDİRİMİ UYGULANDI
Küçükçekmece 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanığa “ev hayvanına işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak” suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutumu nedeniyle cezayı 5 ay hapse indirdi.