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Keçiören’de Deniz Baykal parkı açıldı

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#TBMM#Yılmaz Ateş#Keçiören
Keçiören’de Deniz Baykal parkı açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Ankara’da Keçiören Belediyesi tarafından yapılan ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ismi verilen park dün açıldı.

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Parkın girişinde Baykal’ın özgeçmişi yer aldı. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, 22. Dönem TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, 22. Dönem Milletvekili Zekeriya Akıncı, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ise park açılışını duyduğunda duygulandığını dile getirerek “İnsan üzülüyor, şaşırıyor. Bildiğim kadarıyla ilk defa bir tesise babamın adı veriliyor Türkiye’de. Başkan Altınok’a, tüm Keçiören Belediyesi mensuplarına, Keçiören halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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#TBMM#Yılmaz Ateş#Keçiören

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