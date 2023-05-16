Kazananlar, kaybedenler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, AK Parti’den Ankara milletvekili adayı gösterilirken, Gökçek yeni dönemde Meclis’e girmeye hak kazandı. Sağlık Bakanı Yardımcılığı görevinden istifa eden ve Bilecik’ten aday gösterilen Halil Eldemir de seçildi.

Uzmanlık alanı tıp olan, TV programlarının tanınmış yüzü Prof. Dr. Halit Yerebakan da AK Parti’den İstanbul adayı olarak gösterilirken, Yerebakan da Meclis’e girdi. Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır üçüncü sıra adayı gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Meclis’e girmeye hak kazandı. İzmir 1. Bölge’de 4 milletvekili çıkaran AK Parti’nin listesinden eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi de seçimin kazananlarından oldu.

SAVCI SAYAN DIŞARIDA

Aday olmak için belediye başkanlığından istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti’den İzmir 1. Bölge 6’ncı sıradan aday gösterilmişti. Sayan da seçimi kaybeden isimler arasında yer aldı.

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ATALAY SEÇİLDİ

TİP’ten Antalya’da ikinci sıra aday olan Barış Atay yeniden milletvekili seçilemedi. Memleketi Hatay’dan seçime girmeyen Atay, yerini Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay’a bırakmıştı. Atalay, Hatay’dan milletvekili seçildi. YSP’nin adayı Gazeteci Hasan Cemal ise İstanbul ikinci bölge üçüncü sıradan aday gösterilirken, bu bölgede YSP yüzde 7.39 oyla iki milletvekili çıkardı. Cemal Parlamento dışında kaldı.

(soldan sağa) Osman Gökçek - Cengiz Çandar - Prof. Dr. Halit Yerebakan- Halil Eldemir - Can Atalay - Mehmet Ali Çelebi - Ünal Karaman

SANATÇILAR GİREMEDİ

TİP’ten Muğla’da milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Balıkesir’den aday gösterilen Serhat Özcan, İzmir’den aday gösterilen gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci de TBMM’ye giremedi. Oyuncu İlyas Salman ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul’dan aday olmuştu. Salman da seçilemedi. Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti. Yeterli oy alamayan Fırtına da seçilemedi. Yönetmen ve senarist Onur Aydın, CHP İstanbul 2’nci bölge 11’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. CHP, 2’inci bölgeden 8 milletvekili çıkardı ve Onur Aydın TBMM’ye giremedi.

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Savcı Sayan - İrfan Değirmenci - Davut Güloğlu - Mehmet Aslantuğ - Barış Atay - Gökhan Zan - Hasan Cemal

KARAMAN MECLİS’TE

Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti Konya milletvekili oldu. 11 ili etkileyen deprem felaketinde yaptığı yayınlar ve yardımlarla Hatay’ın sesi olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti 2. sıradan Hatay milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Ancak yeterli oyu alamayan Zan, milletvekili seçilemedi.

GÜLOĞLU KAZANAMADI

Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti. İstanbul’da 3 milletvekili çıkaran YRP’nin kazanan milletvekilleri arasında ise Güloğlu yerini alamadı. Gezi olayları Müezzini Fuat Yıldırım da CHP İstanbul 2. Bölge 10. sıradan aday gösterildi ancak seçilemedi.

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ESKİ MİLLİ FUTBOLCULAR YENİDEN VEKİL

Eski milli futbolcular Alpay Özalan AK Parti’den, Saffet Sancaklı ise MHP’den milletvekili seçildi. AK Parti’nin 2’nci Bölge 2’nci sıra milletvekili adayı Alpay Özalan, geçen dönem olduğu gibi bu dönem de TBMM’de olacak. MHP’nin Kocaeli 1’inci sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı da memleketindeki yarışı kazanıp sandıktan çıktı. Spor camiasının bazı isimleri ise vekil seçilemedi. AK Parti’nin Antalya 7’nci sıra milletvekili adayı eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, CHP’nin Ankara 2’nci Bölge 4’üncü sıra milletvekili adayı milli tekvandocu İrem Yaman ise Meclis’e giremedi.

Alpay Özalan - Saffet Sancaklı