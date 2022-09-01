Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Toz#Meteoroloji
Kayseride toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 14:02

Kayseri’nin Develi İlçesinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı

İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı bazı mahallelerde rüzgarın etkisi şiddetini artırmasıyla birlikte toz bulutu oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü ve vatandaşların yolda yürümekte zorluk çektiği ilçede yağmur ile birlikte elektrik tellerinde küçük patlamalar da meydana geldi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Toz#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık